Na Wspólnej, odcinek 4273: Greg pobije Ewelinę? Tak skończy Kalska - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4273 - wtorek, 8.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4273 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, że Greg znęca się nad swoją żoną nie tylko psychicznie, jak już wcześniej zacznie podejrzewać Weronika po ich wspólnej kolacji, ale i fizycznie? Bardzo możliwe, bo Ewelina skończy w końcu w kołnierzu ortopedycznym, który będzie wskazywał na to, że dojdzie u niej do nagłego urazu. Czy to właśnie Kalski podniesie na nią rękę?

ZDJĘCIA z kolejnych odcinków "Na Wspólnej" wskazują, że podejrzenia Roztockiej okażą się słuszne i Greg faktycznie źle będzie traktował swoja żonę. Mimo tego, iż wszystkim spróbuje wmówić, że Ewelina cierpi na depresję, ale Weronika w przeciwieństwie do Lwa (Przemysław Sadowski) w to nie uwierzy i zechce się z nią zobaczyć na osobności.

Ewelina skończy w kołnierzu ortopedycznym w 4273 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, gdy nakryje ją na okaleczaniu się i w końcu złoży wizytę w ich domu, nie zważając na Kalskiego, który odegra wówczas scenkę idealnego męża. Ale wszystko wskazuje an to, że w 4273 odcinku "Na Wspólnej" wcale takim nie będzie.

Już sam fakt tego, że w 4273 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina będzie siedzieć przed furtką własnego domu i będzie musiała dzwonić po męża, aby ją wpuścił będzie dziwny. Jednak jeszcze bardziej niepokojące będzie to, że będzie miała na sobie kołnierz ortopedyczny, co będzie wskazywać na jej nagły wypadek.

Szokujące zachowanie Grega w 4273 odcinku "Na Wspólnej"!

Czy w 4273 odcinku "Na Wspólnej" to właśnie Greg ją tak urządzi? Tym bardziej, że wtedy faktycznie rzuci się na żonę z łapami, czym ogromnie ją przerazi. Tak samo jak ich córkę, która będzie zszokowana widokiem swojej poturbowanej matki. Oczywiście, Jagoda od razu pomyśli, że to wina jej ojca i zacznie robić mu wymówki, ale Kalski jedynie się na to uśmiechnie.

W 4273 odcinku "Na Wspólnej" Kalski wciąż będzie robił dobrą minę do złej gry i udawał ideał przed innymi. Ale oczu córki raczej nie zaślepi, bo przecież kto, jak kto, ale ona doskonale będzie wiedziała, co dzieje się w jej własnym domu. Podobnie, jak Weronika, która nie uwierzy w szopkę Grega. Tym bardziej, gdy i ona zobaczy Ewelinę w kołnierzu ortopedycznym. I wówczas dopiero zacznie się o nią martwić, bo już nie będzie mieć żadnych wątpliwości co do tyrana. I to nawet, gdyby i ona ze strachu próbowała zamydlić jej oczy!

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