Na Wspólnej, odcinek 4262: Szokujące odkrycie Weroniki o Ewelinie! Na tym przyłapie żonę Grega - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4262 - środa, 12.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4262 odcinku "Na Wspólnej" Weronika zjawi się przed szpitalem, gdzie natknie się na także na Ewelinę. W tym momencie Roztocka się zatrzyma, bo po jej ostatnim spotkaniu z Nalepą i Kalskimi i tak będzie chciała spotkać się z żoną Grega, podejrzewając że kardiochirurg może ją źle traktować. A jej kolejne szokujące odkrycie tylko spotęguje jej strach!

Wszystko przez to, że w 4262 odcinku "Na Wspólnej" Roztocka na własne oczy zauważy, jak Kalska okalecza się w swoim samochodzie. Wówczas Weronika dozna szoku, a gdy Ewelina zorientuje się, że nie jest sama, to szybko schowa okaleczoną rękę, licząc na to, że prawniczka nic nie widziała. Jednak będzie w błędzie!

Weronika nie zdemaskuje się przed Eweliną w 4262 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4262 odcinku "Na Wspólnej", że Weronika wszystko zobaczy. Choć oczywiście, postanowi nie dać tego po sobie poznać. Zwłaszcza, gdy zobaczy nerwową reakcję Eweliny, która najwidoczniej nie będzie chciała, aby ktokolwiek wiedział o tym, co sobie robi.

I stąd w 4262 odcinku "Na Wspólnej" Roztocka spokojnie do niej podejdzie i uda, że niczego nie widziała, czym uspokoi Kalską. Tym bardziej, że Ewelina nie będzie świadoma tego, ze Weronika już wszystko wie i wcale nie zostawi tego dla siebie, bo od razu poleci z tym i do swojego ukochanego, a najlepszego przyjaciela jej męża!

Roztocka nie odpuści Kalskim w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4262 odcinku "Na Wspólnej" przerażona Weronika powie Nalepie, że Ewelina się okalecza. Oczywiście, Roztocka uzna, że nie może tego tak zostawić i postanowi spotkać się z Kalską i na spokojnie z nią porozmawiać. Jednak żona Grega nagle odwoła ich spotkanie, tłumacząc się chorobą. Ale prawniczka w to nie uwierzy!

Zdradzamy, że w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Roztocka i tak zjawi się w domu Kalskich i to nie zważając na reakcję Grega! Oczywiście, w tej sytuacji Ewelina wpuści ją do środka, choć wcale nie ucieszy się z jej wizyty. Czy wówczas wszystko się wyda? A może powracający kardiochirurg z kwiatami i truskawkami skutecznie w tym przeszkodzi? Przekonamy się już niebawem!

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