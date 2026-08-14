Na Wspólnej, odcinek 4291: Julka pozytywnie zakończy terapię? Znów przechytrzy wszystkich? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4291 - czwartek, 8.10.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4291 odcinku "Na Wspólnej" Igor przyjedzie do ośrodka leczenia uzależnień, w którym wcześniej zostawi Julkę. Oczywiście, jego uzależniona córka będzie robiła wszystko, aby do niego nie trafić. Do tego stopnia, że zagrozi nawet ojcu, że targnie się na swoje życie, gdy zechce ją tam umieścić. I choć początkowo jej się upiecze, to gdy ponownie sięgnie po narkotyki, to już nie będzie zmiłuj.

Wówczas Nowak siłą przywiezie 16-latkę na odwyk na spotkanie z dyrektorem, który będzie równie stanowczo jak Igor. Mimo tego, że uzależniona dziewczyna będzie się na nich patrzeć zabijającym wzrokiem, to jednak żaden z nich się nie ugnie. Tym bardziej, że włodarz będzie to widział na co dzień, a dziennikarz już nie się więcej ani zmanipulować, ani nabrać na łzy córki, która jeszcze na koniec w 4283 odcinku "Na Wspólnej" będzie go błagać, aby jej tam nie zostawił. Ale na marne, bo jej ojciec wyjdzie z ośrodka sam!

Igor wróci do ośrodka Julki w 4291 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak już w 4291 odcinku "Na Wspólnej" wróci, aby zobaczyć, jak radzi sobie jego córka. I okaże się, że całkiem nieźle, bo na jej twarzy nie będzie już złości i wściekłości. Tym bardziej, że zapozna nowego chłopaka, którego od razu przedstawi ojcu i Leonowi (Borys Otawa), który także się z nim tam wybierze. Tyle tylko, że raczej nie zrobi on na nich zbyt dobrego pierwszego wrażenia. Zwłaszcza, że powita ich z papierosem w ręku.

A w 4291 odcinku "Na Wspólnej" pewnie żaden z nich nie będzie świadomy, że Julka też już zdążyła tego spróbować. No chyba, że się domyślą, ale ostatnio z tym było ciężko. Jedyna szansa w tym, że staną się bardziej wyczuleni, bo przecież z narkotykami też zaczęło się od jednego razu, gdy Leon dał jej spróbować, a potem już poszło!

Co będzie dalej z Julką w 4291 odcinku "Na Wspólnej"?

Tyle tylko, że w 4291 odcinku "Na Wspólnej" raczej nie będzie ku temu podstaw, bo na ponownym spotkaniu z dyrektorem ośrodka nic nie będzie wskazywało na to, że Julka mogłaby wpaść w kolejny nałóg. Zwłaszcza, że Nowakówna będzie tam siedzieć cała uśmiechnięta. Podobnie jak Nowak, bo najpewniej włodarz pochwali jego córkę.

Czy zatem już w 4291 odcinku "Na Wspólnej" Julka pozytywnie zakończy terapię i na dobre pokona swoje uzależnienie od narkotyków? A może zrobi tylko dobrą minę do złej gry, aby jak najszybciej stamtąd wyjść? Czy wróci do narkotyków? A może teraz uzależni się od papierosów? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

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