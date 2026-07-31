Na Wspólnej, odcinek 4266: Igor w końcu dowie się o uzależnieniu Julki! Tak wpadnie jego córka

"Na Wspólnej" odcinek 4266 - środa, 19.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4266 odcinku "Na Wspólnej" Julka znów nie wróci na noc do domu, przez co Igor zacznie się o nią poważnie martwić. Tym bardziej, że wciąż będzie żył straszliwą diagnozą córki, której będzie już potrzebny psychiatra, gdy psycholog zacznie u niej podejrzewać zaburzenia osobowości. Szczególnie, iż nie będzie wiedział, że są one jedynie skutkiem przyjmowania przez nastolatkę narkotyków. Tak samo jak Nowak.

Zwłaszcza, że ani Maciek (Aleksander Kalczyński), ani Leon (Borys Otawa) jej przed nim nie wydadzą, a Julka zrzuci winę na swój stan na byłego chłopaka. Jednak nawet tym nie przekona ojca, aby ten dał jej pieniądze, a diler nie zgodzi się dać jej narkotyków za darmo, albo w ramach czego, na co zdesperowana nastolatka także będzie gotowa. I w efekcie znów zdecyduje się ona na kradzież Ostrowskich, ale już nie Ewy (Ewa Gawryluk), a Arka (Marek Kalita). I dzięki temu w 4266 odcinku "Na Wspólnej" znów odpłynie!

Igor zastawi pułapkę na Julkę w 4266 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 4266 odcinku "Na Wspólnej" po raz kolejny nie będzie mogła tak pokazać się w domu, bo wówczas zdradziłaby się przed ojcem. Z resztą będzie w takim stanie, że nawet nie zdoła ani odpisać, ani nawet odebrać połączenia od Igora, a co dopiero samej wrócić. Oczywiście, w tej sytuacji Nowak od razu zacznie się niepokoić i w końcu nie będzie miał zamiaru czekać z założonymi rękami. I wówczas postanowi posunąć się do podstępu!

Zdradzamy, że w 4266 odcinku "Na Wspólnej" spanikowany Igor skontaktuje się z Leonem i zmusi go, aby ściągnął Julkę do siebie. Chłopak wykona polecenie Nowaka, który także zjawi się w jego kanciapie i siłą zaciągnie córkę do domu. Tyle tylko, że wówczas nie minie tak wystarczająco dużo czasu co wcześniej, przez co dziennikarz bez trudu wyłapie, że Nowakówna jest pod wpływem środków odurzających. Tym bardziej, że jeszcze znajdzie przy niej narkotyki!

Uzależniona córka Nowaka nie będzie chciała się leczyć w 4266 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4266 odcinku "Na Wspólnej" uzależniona Julka wreszcie wpadnie, a Igor w końcu pozna prawdziwy powód problemów córki. Oczywiście, Nowak tak tego nie zostawi i nie pozwoli córce dalej staczać się na dno. Do tego stopnia, ze tak jak Leon, wspomni jej o odwyku i leczeniu, które przecież wcześniej pomogło i jego partnerce Ance (Sonia Mietielica), gdy ta podtruwała ich synka Jasia (Kazio Wierzbicki).

W 4266 odcinku "Na Wspólnej" Nowak będzie wierzył, że w przypadku jego córki będzie podobnie. Tyle tylko, że Julka w ogóle nie będzie chciała o tym słyszeć. Do tego stopnia, że zagrozi ojcu próbą odebrania sobie życia, gdy ten zechce ją wysłać na leczenie. Czy w tej sytuacji Igor się ugnie? A może nie da się znów przekabacić córce? Czy Julka faktycznie targnie się na swoje życie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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