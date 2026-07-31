Barwy szczęścia. Oliwka wyzna prawdę o romansie z Justinem. Padną gorzkie słowa o byłym kochanku

Oliwka i Ola zbliżą się do siebie po bolesnych rozstaniach

Po wakacjach w firmie O'Live pojawi się nowa współpraca między Oliwką i Olą. Szybko okaże się, że świetnie dogadują się nie tylko zawodowo. Podczas wybierania zdjęć do reklamy kremu rozmowa zejdzie na życie prywatne. Obie zgodnie stwierdzą, że znalezienie odpowiedniego partnera wcale nie jest łatwe. Ola przyzna, że Justin cały czas próbuje do niej wrócić.

- Chce się spotkać – powie koleżance, dodając, że nie ma pojęcia, o czym miałaby z nim rozmawiać.

Oliwka doradzi jej, by spokojnie przemyślała wszystkie argumenty i odpowiedziała sobie na najważniejsze pytanie – czy nadal go kocha.

Ola nie potrafi zapomnieć o Justinie

Choć Zamilska nie ukrywa, że nadal coś czuje do Justina, nie potrafi zapomnieć o tym, jak bardzo ją zranił.

- Nie wyobrażam sobie życia z lękiem, że może jednak mnie zdradził. To zatrułoby nasze życie – wyzna.

Na te słowa Oliwka odpowie tylko:

- Wiem, o czym mówisz... - powie, doskonale rozumiejąc jej obawy.

Chwilę później Ola przyzna jeszcze:

- Nie chcę, ale nie wiem, co zrobić - powie, gdy padnie pytanie, czy myśli o definitywnym zakończeniu tej relacji.

Oliwka przypomni sobie własny romans z Justinem

Rozmowa sprawi, że Oliwka wróci myślami do własnych doświadczeń z Justinem. Sama kiedyś dała się oczarować Skotnickiemu, ale szybko zrozumiała, że nie jest mężczyzną, z którym chciałaby wiązać przyszłość. Dlatego zakończyła tę znajomość i dziś nie ma złudzeń co do jego charakteru.

Tymczasem Justin nie zrezygnuje z walki o Olę. Wyśle jej kolejną wiadomość głosową, w której wyzna miłość i poprosi, by go nie przekreślała. Pozostanie jednak pytanie, czy szczera rozmowa z Oliwką i jej doświadczenia sprawią, że Ola ostatecznie zamknie ten rozdział swojego życia, czy mimo wszystko zdecyduje się jeszcze raz zaufać byłemu ukochanemu.

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