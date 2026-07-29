Barwy szczęścia. Nowy plan Elżbiety i Aldony przeciwko Ewie i Romeo w nowym sezonie! Tak spróbują wymusić na nich posłuszeństwo

Zrezygnowana Elżbieta poszuka wsparcia u Aldony w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach zmartwiona Elżbieta skontaktuje się z Aldoną, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl po kolejnej kłótni jej wnuczka ucieknie z domu, a na dodatek przestanie odbierać od niej telefony i odczytywać wiadomości. Wówczas Żeleńska będzie pewna, że Grzelakowie jednak się ugięli i pozwolili zamieszkać u nich Ewie, ale będzie w błędzie, bo i u nich nie znajdzie świeżo upieczonych małżonków, którzy faktycznie w tej chwili będą razem, ale gdzie indziej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej młodzi będą wspólnie spędzać czas w skateshopie Wiktora (Grzegorz Kestranek), który szef Romea udostępni im i po godzinach pracy chłopaka. Tym bardziej, gdy zda sobie sprawę, w jakie sytuacji znaleźli się świeżo upieczeni małżonkowie, którzy nawet nie będą mieli, gdzie się spotkać, a co dopiero mieszkać razem.

Grzelakowa znajdzie sposób na Ewę i Romea w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Szczególnie, że ten pomysł w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach ich opiekunowie wciąż będą próbowali wybić im z głowy. Ale młodzi nie przestaną się buntować, co wzbudzi niepokój Elżbiety. Zwłaszcza, że będzie ona przekonana, że oni znów coś kombinują.

- Pozostaje mieć nadzieję, że nic głupszego niż ten nieszczęsny ślub szybko nie wymyślą - wyzna Aldonie.

Jednak Grzelakowa w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej spojrzy na to nieco inaczej i poleci Żeleńskiej dać na wstrzymanie. Aldona postanowi załatwić młodych ich własną bronią i spokojnie czekać na rozwój nawet głupich wypadków, aby świeżo upieczeni małżonkowie w końcu zrozumieli, że bez po prostu nie dadzą sobie rady, w związku z czym muszą liczyć się z ich zdaniem.

Plan Aldony wypali w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Elżbieta przystanie na propozycję Aldony, Zwłaszcza, że nic innego i tak jej nie pozostanie, bo jej taktyka w końcu doprowadzi do zniknięcia Ewy z domu i utratą kontaktu z wnuczką.

- Czekajmy... Nic innego nam nie pozostaje - zgodzi się Żeleńska.

W przeciwieństwie do tej Aldony w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej, która szybko zacznie przynosić skutki. Wszystko przez to, że tuż po rozmowie z Elżbietą, Grzelakowa skontaktuje się z Romeem i poprosi go, aby przekazał Ewie, że babcia się o nią martwi. I choć na Walawskiej nie zrobi to żadnego wrażenia, to jednak Bianchi uzna, że póki są uzależnieni od swoich opiekunów, to jednak powinni żyć ze sobą w zgodzie.

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Barwy szczęścia. Piękna sesja odmionionej obsady przed stratem nowego sezonu!