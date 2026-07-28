Barwy szczęścia. Najgorętsze wątki nowego sezonu. Oto, co czeka fanów na jesień - ZDJĘCIA

Bruno i Karolina. Małżeństwo z Las Vegas nie przetrwa?

Jednym z najmocniejszych tematów nowego sezonu "Barw szczęścia" będzie związek Bruna (Lesław Żurek) i Karoliny (Marta Dąbrowska). Para wzięła spontaniczny ślub w Las Vegas, ale po powrocie do Polski szybko okaże się, że rzeczywistość może być dużo trudniejsza niż romantyczna ceremonia za oceanem. Bruno zacznie mieć wątpliwości i zaproponuje Karolinie podpisanie intercyzy przy legalizacji małżeństwa w Polsce. Kobieta będzie zszokowana jego decyzją, a na jaw zaczną wychodzić kolejne intrygi.

Renata i Marcin. Walka o związek po dramatycznych wydarzeniach oraz kłótnia z Dominiką

Dużo niekoniecznie przyjemnych emocji czeka także Renatę (Anna Mrozowska) i Marcina Kodura (Oskar Stoczyński). Ich relacja została wystawiona na ogromną próbę po tym, jak kobieta wpadła w uzależnienie od leków przeciwbólowych. Dramatyczne wydarzenia doprowadziły do tego, że Renata trafiła do ośrodka leczenia uzależnień, a Marcin musiał podjąć trudną decyzję, by ratować ukochaną. Jej powrót do normalnego życia wcale nie będzie łatwy, a problemy Renaty mogą odbić się także na ich związku. Mało tego, Renata wpadnie w poważny konflikt w związku z udziałami w "Feel Good". Będzie spora kłótnia z Dominiką (Karolina Chapko).

Oliwka i Kępski. Koniec wielkiej miłości i nowe relacje?

Niepewny los czeka również Oliwkę (Wiktoria Gąsiewska) i Tomasza Kępskiego (Jakub Sokołowski). Ich relacja już wcześniej przechodziła kryzysy, a pod koniec sezonu para znalazła się w bardzo trudnym momencie. Oliwka wyprowadziła się do hotelu Stańskich, a Tomasz nie potrafił ukryć, że nadal nie uporał się z emocjami wobec Grażyny (Kinga Suhan). Czy Kępski ponownie zbliży się do byłej partnerki? Problem będzie polegał na tym, że oboje mogą spotkać na swojej drodze nowe szanse na miłość.

Powrót Sergiusza i nowe tajemnice

Po kilku latach nieobecności do „Barw szczęścia” wróci Sergiusz (Mateusz Burdach), przyjaciel Justina. Jego pojawienie się może sporo namieszać, szczególnie że na planie pojawiły się zdjęcia sugerujące jego kolejne związki i nowe znajomości. Czy Sergiusz znajdzie miłość? A może jego powrót będzie miał większe znaczenie dla Justina i jego problemów?

Kasia i Mariusz. Nowe życie w Brzezinach

Wiele wskazuje na to, że sporo wydarzy się także u Kasi (Katarzyna Glinka) i Mariusza (Rafał Cieszyński). Para wróci z romantycznego wyjazdu, a uwagę fanów zwróciły zdjęcia, na których Mariusz obejmuje Kasię i kładzie dłoń na jej brzuchu. Czy będzie to tylko przypadkowy gest, czy może zapowiedź powiększenia rodziny? Na odpowiedź widzowie będą musieli poczekać do nowych odcinków. Pewnym jest, że kobieta zamieszka w Brzezinach na stałe.

Ewa i Romeo. Tajemniczy ślub podzieli Grzelaków

Duże emocje czekają również Ewę (Gabriela Ziembicka) i Romea (Jacek Tyszkiewicz), którzy w poprzednim sezonie zaskoczyli wszystkich decyzją o ślubie. Ich związek nie spotka się jednak z pełną akceptacją bliskich. Grzelakowie nie będą zachwyceni tym, że młodzi pobrali się w tajemnicy i bez udziału rodziny. Szczególnie trudne będzie dla nich zaakceptowanie kolejnych planów pary, która będzie chciała rozpocząć wspólne życie. Decyzje Ewy i Romea wywołają sporo kontrowersji, a dziewczyna będzie musiała zmierzyć się z zarzutami, że zbyt pochopnie zmieniła swoje życie.