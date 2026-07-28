Barwy szczęścia. Życiowa decyzja Kasi. Wreszcie postanowi, gdzie osiąść na stałe

Ważna decyzja Kasi w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Kasia w nowym sezonie "Barw szczęścia" podejmie istotne decyzje, które wpłyną na jej całą przyszłość. Nie tylko zamieszka z Mariuszem, ale będzie także uczestniczyć w jego codziennych problemach. Gdy odkryje, że ukochany szuka sposobu na zdobycie pieniędzy potrzebnych do rekultywacji zniszczonych pól, od razu zainteresuje się jego planem sprzedaży części ziemi. To właśnie wtedy przekona się, że Mariusz nawet w trudnej sytuacji nie zamierza iść na skróty. I za to go kocha, za szczerość i oddanie. Po rozmowie z narzeczonym Kasia nie będzie miała już żadnych wątpliwości, że wybrała właściwego partnera. Mariusz będzie miał okazję nieco oszukać ewentualnego kupca, ale nie zdecyduje się na kłamstwo.

To dopiero początek wielkich zmian u Kasi?

Przeprowadzka do Brzezin może okazać się dopiero pierwszym krokiem do zupełnie nowego rozdziału w życiu zakochanych. Już wcześniej materiały z planu nowego sezonu "Barw szczęścia" wywołały falę spekulacji, gdy na wspólnej sesji zdjęciowej Mariusz trzymał dłonie na brzuchu Kasi. Wielu fanów mogło to odebrać jako możliwą zapowiedź ciąży i powiększenia rodziny. Na razie twórcy nie potwierdzili takiego scenariusza, ale decyzja Kasi o zamieszkaniu z Mariuszem pokazuje, że ich związek wchodzi właśnie w najpoważniejszy etap. To dlatego nie brakuje pytań, czy kolejną wielką zmianą nie okaże się narodziny ich pierwszego wspólnego dziecka.

Kasia z Mariuszem zamkną drzwi do przeszłości?

Mimo iż Kasia już dawno rozstała się z Łukaszem (Michał Rolnicki), wciąż nie była sam na sam z Mariuszem. Duże zamieszanie w ich życiu prywatnym stworzyła Janka (Oliwia Drożdżyk), ale na szczęście nie udało się rozbić związku Górki oraz Karpiuka. Przed nimi wiele nowych wyzwań w "Barwach szczęścia" po wakacjach.