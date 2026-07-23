Barwy szczęścia. Oliwka weźmie się za Sergiusza w nowym sezonie? Po rozstaniu z Kępskim wskoczy w nowy związek? 

Oliwka zamknęła trudny rozdział z Kępskim

Końcówka poprzedniego sezonu nie była dla Oliwki łatwa. Jej związek z Tomaszem Kępskim (Jakub Sokołowski) przechodził kolejne kryzysy, a mężczyzna coraz częściej dawał do zrozumienia, że wciąż nie potrafi uwolnić się od uczuć do Grażyny (Kinga Suchan). Dodatkowo między partnerami narastał konflikt dotyczący wspólnej przyszłości i założenia rodziny. Ostatecznie Oliwka nie wytrzymała. Po szczerej rozmowie z Kępskim spakowała swoje rzeczy i wyprowadziła się do hotelu Stańskich. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tam rozpocznie zupełnie nowy etap życia.

Powrót Sergiusza nie wygląda na przypadkowy

Nowy sezon przyniesie również powrót Sergiusza, którego widzowie nie oglądali od trzech lat. Przyjaciel Justina (Jasper Sołtysiewicz) ponownie pojawi się w serialu odmieniony i szybko stanie się jedną z bardziej tajemniczych postaci nowych odcinków. Teraz aktorzy pokazali wspólne zdjęcie z planu. Na fotografii Oliwka i Sergiusz stoją obok siebie w hotelowych wnętrzach i wyraźnie dopisują im humory. Oficjalnie nie wiadomo jeszcze, jaki będzie ich wspólny wątek, ale taki kadr natychmiast rozbudził wyobraźnię fanów.

Nowa miłość po bolesnym rozstaniu?

Na razie nic nie wskazuje jednoznacznie na to, że scenarzyści połączą Oliwkę i Sergiusza. Nie da się jednak ukryć, że oboje rozpoczynają nowy sezon w zupełnie innym momencie swojego życia. Oliwka będzie próbowała pozbierać się po rozpadzie związku z Kępskim, a Sergiusz wróci do Warszawy po długiej nieobecności i sam stanie przed nowymi wyzwaniami.

Czy Sergiusz okaże się dla Oliwki tylko nowym znajomym, a może stanie się kimś znacznie ważniejszym? Twórcy na razie nie zdradzają szczegółów, ale wiele wskazuje na to, że ich bohaterowie nie spotkają się przypadkiem.