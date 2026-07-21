Barwy szczęścia. Wanda przerzuci się na Jaworskiego w nowym sezonie! Odpuści sobie Jerzego i tak zbliży się do męża chorej Krystyny

Wanda zaoferuje Jaworskiemu swoją pomoc w opiece nad coraz bardziej chorą Krystyną w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Wanda na dobre odpuści sobie Jerzego i znajdzie sobie nowy obiekt westchnień? Tym bardziej, że Małgorzata nie raz jej już pokazała, że tak łatwo nie odda jej swojego męża. Oczywiście, Kępska postanowiła z nią walczyć, szczególnie, gdy dowiedziała się, że stworzony dla niej facet nazywa się na literę "J". I choć w pierwszej myśli pomyślała o Jaworskim, to jednak skupiła się na Jerzym. Ale teraz to się zmieni!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej matka Tomka zda sobie sprawę, że nie ma szans z Małgorzatą i przerzuci się na Krzysztofa? Wszystko na to wskazuje, bo Wanda zacznie nagle spędzać z nim więcej czasu i to nie tylko przy jej ewentualnym wyborze na nową przewodniczą ich wspólnoty, do czego senior uparcie będzie ją zachęcał.

Jak podaje swiatseriali.interia.pl Kępska zaoferuje mu także swoją pomoc przy coraz bardziej chorej Krystynie. Zwłaszcza, że sam Jaworski już przestanie dawać sobie radę, dlatego chętnie z niej skorzysta, aby mógł choć na chwilę się wyrwać.

Jakie intencje będzie mieć Kępska wobec Krzysztofa w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Jednak czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach pomoc i ewentualna zgoda Kępskiej będą bezinteresowne? A może tym razem Wanda postanowi zagiąć parol i na Jaworskiego? Tym bardziej, że chora Krystyna nie będzie w stanie z nią walczyć o Krzysztofa, tak jak Małgorzata, przez co droga do kolejnego mężczyzny na literę "J" byłaby dla niej łatwiejsza.

Ale czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej matka Tomka byłaby zdolna do takiej podłości? Czy naprawdę chciałaby zająć miejsce żony Krzysztofa, gdyby ta w końcu trafiła do domu opieki, albo co gorsza zmarła? Co prawda, potrafiła już rywalizować o Jerzego, mimo, iż doskonale wiedziała, że ma żonę. Czy zatem w przypadku Krzysztofa będzie podobnie?

Czy Wanda i Jaworski będą razem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

A może w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Kępską i Jaworskiego faktycznie połączy tylko przyjaźń tak jak będzie sądził Krzysztof? Tym bardziej, że mimo wszystko wciąż będzie on kochał swoją chorą żonę i nie w głowie mu będzie, aby wiązać się z kimś innym. Choć w ostatnim czasie Wanda naprawdę stanie mu się bliska.

Czy zatem w końcu w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej jej ulegnie? Czy Krzysztof i Wanda będą razem? A może i tym razem Kępska poniesie porażkę i spali się zarówno u Jerzego, jak i Jaworskiego? Czy znów zostanie sama? Przekonamy się już w nowych odcinkach?

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