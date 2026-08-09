Barwy szczęścia. Koszmarna wróżba Joli! Jezierski przegra fortunę, a ona wyleci z redakcji

Jezierski straci fortunę i znajdzie winnego

Kornel uwierzy, że wskazane przez Jolę „szczęśliwe numerki” odmienią jego los. Zaryzykuje wszystkie pieniądze, licząc na wielką wygraną. Zamiast zostać milionerem, straci jednak 50 tysięcy złotych. Dopiero później przyzna Błażejowi (Piotr Ligienza), że sam poprosił wróżkę o wytypowanie liczb i postawił na nie cały swój kapitał. Rozgoryczony nie będzie potrafił pogodzić się z porażką.

- Niech ja tylko tę całą wróżkę od siedmiu boleści tu spotkam... – zdenerwuje się.

Jola usłyszy najgorszą decyzję

Kiedy Kozłowska pojawi się w redakcji, nie będzie świadoma, że Jezierski właśnie postanowił zakończyć z nią współpracę. Choć Modrzycki spróbuje uspokoić szefa i poprosi go, by nie działał pod wpływem emocji, Kornel nie zamierza zmieniać zdania.

- Pani już tu nie pracuje! Zwalniam panią ze skutkiem natychmiastowym! – wykrzyczy prosto w twarz Joli.

Kobieta przypomni mu jednak, że obowiązuje ją umowa o pracę i nie można jej zwolnić z dnia na dzień. Jezierski szybko zmieni więc sposób działania.

- Znajdziemy jakiegoś wiarygodnego wróżbitę – syknie przez zaciśnięte z wściekłości zęby.

- A panią... żegnam uprzejmie – doda, wskazując jej drzwi.

Błażej wpadnie na zaskakujący pomysł

Jeszcze tego samego dnia Modrzycki uzna, że historia szefa może stać się inspiracją do mocnego materiału o ludziach, którzy przez chęć szybkiego wzbogacenia się stracili życiowe oszczędności. Sam Błażej postanowi pójść o krok dalej i zaproponuje Jezierskiemu wywiad.

- Tylko w 'Szoku'. Oszukany przez wróżkę niedoszły milioner wyznaje... – zażartuje.

Kornel nie będzie miał jednak ochoty śmiać się z własnej porażki.

- Szczerze, to ja mogę z tobą porozmawiać o premiach w tym miesiącu – odpowie ironicznie i zakończy rozmowę.

Czy Błażej rzeczywiście opisze kompromitującą historię swojego przełożonego? I czy Jezierski znajdzie następcę Joli? O tym widzowie przekonają się w premierowych odcinkach 19. sezonu „Barw szczęścia”.

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