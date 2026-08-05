Barwy szczęścia. To nie koniec afer Natalii z Cezarym. Tak ją załatwi w nowym sezonie

Natalia pogodzi się z Józefiną, ale nie z Cezarym

Po sprzedaży domu Natalia i Józefina (Elżbieta Jarosik) w końcu zakopią topór wojenny. Obie uznają, że po wszystkich dramatycznych wydarzeniach powinny się wspierać przede wszystkim dla dobra Lei.

– Musimy być silne. Dla Lei – powie Natalia, jak podaje portal światseriali.interia.pl.

Rawiczowa zaoferuje byłej synowej pomoc przy wnuczce i zapewni, że zawsze może na nią liczyć. Między kobietami zapanuje zgoda, której jeszcze niedawno trudno było się spodziewać.

Natalia nie będzie miała złudzeń. Z Cezarym łatwo nie wygra

Szybko okaże się jednak, że pojednanie z Józefiną nie rozwiąże najważniejszego problemu. Przed Natalią pozostanie jeszcze formalne zakończenie małżeństwa z Cezarym. Choć Rawicz przebywa w więzieniu, Zwoleńska nie uwierzy, że rozwód przebiegnie bez komplikacji. Wręcz przeciwnie, zacznie przeczuwać, że były mąż jeszcze raz da jej się we znaki. Jak podaje światseriali.interia.pl, Natalia będzie miała przeczucie, że z Cezarym nie dojdzie do porozumienia tak łatwo, jak z jego matką. To właśnie ta sprawa stanie się dla niej kolejnym źródłem stresu.

Rawicz jeszcze raz skomplikuje życie Natalii?

Rozpad małżeństwa Natalii i Cezarego był jednym z najgłośniejszych wydarzeń minionego sezonu. Po ujawnieniu przestępstw Rawicza jego życie legło w gruzach, a finałem całej afery był pobyt w więzieniu. Dla Natalii oznaczało to konieczność rozpoczęcia wszystkiego od nowa i zapewnienia Lei poczucia bezpieczeństwa.

Teraz prawniczka będzie chciała definitywnie zamknąć ten rozdział. Wszystko wskazuje jednak na to, że formalności rozwodowe nie okażą się zwykłym procesem. Czy Cezary zgodzi się wziąć odpowiedzialność za rozpad małżeństwa i pozwoli Natalii spokojnie rozpocząć nowe życie? Odpowiedź przyniosą premierowe odcinki nowego sezonu "Barw szczęścia".