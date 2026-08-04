Barwy szczęścia. Pyrkowie i Lucynka rozpalili emocje fanów. Tak zapowiedzieli nowy sezon serialu - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-04 10:58

Choć trwająca przerwa wakacyjna w telewizji wstrzymała emisję uwielbianej telenoweli TVP, twórcy nie pozwalają widzom zapomnieć o bohaterach. Na oficjalnym profilu „Barw szczęścia” w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie prosto z planu zdjęciowego, które błyskawicznie podbiło serca fanów. Lubiani bohaterowie – Hubert Pyrka (Marek Molak), Joanna Sokalska-Pyrka (Anna Gzyra-Augustynowicz), Emil Sokalski (Artem Malashchuk) oraz charyzmatyczna Lucynka (Grażyna Zielińska) – z ogromnym entuzjazmem skierowali słowa do sympatyków produkcji.

Na oficjalnym koncie Instagramowym serialu pojawił się materiał filmowy zarejestrowany podczas prac nad nowymi odcinkami. Widzimy na nim obecnych na planie aktorów, którzy postanowili w ciepły sposób zwrócić się do swoich wielbicieli. W nagraniu padają pełne serdeczności słowa: 

Dzień dobry kochani, mamy nadzieję, że za nami tęsknicie, bo my za wami bardzo. Przesyłamy wam morze słońca i bardzo serdecznie zapraszamy was na nowe odcinki »Barw szczęścia«, które czekają na was tuż po wakacjach, a w nich Pyrkowie i Lucyna fajna dziewczyna

Ta miła niespodzianka ze strony ekipy z miejsca rozgrzała emocje, którzy wyznali, że stęsknili się za bohaterami:

Ja czekam z utęsknieniem!!!!!!!!! Do zobaczenia w nowym sezonie przed tv!!!!Pozdrawia Najwierniejszy Fan serialu / już nie mogę się doczekać kiedy będzie moj ulubiony ukochany Wrzesień / Czekam na nowe odcinki i nowe watki Pyrkow, Emila i matki Wilka - czytamy w sekcji komentarzy na Instagramie

Szemrane interesy i niebezpieczna gra wokół ulicy Zacisznej

Obecność Lucyny w bliskim otoczeniu rodziny Pyrków od dłuższego czasu budzi spore kontrowersje. Kobieta od samego początku sprawnie poruszała się wokół tematów majątkowych oraz decyzji powiązanych z domem przy ulicy Zacisznej, choć jej prawdziwe intencje długo pozostawały niejasne. Widzowie pamiętają zapewne kluczowy zwrot akcji: Lucyna to w rzeczywistości matka bezwzględnego dewelopera Macieja Wilka (Adam Szczyszczaj). Jej przyjacielskie relacje z Hubertem i całą rodziną są misternie zaplanowanym elementem strategii mającej na celu przejęcie cennych gruntów.

Lucyna bez skrupułów potrafi odgrywać spektakularne sceny kłótni na pokaz i udawać obrończynię Pyrków, by po cichu załatwiać interesy syna. Fakt, że na najnowszych materiałach promocyjnych stoi tuż obok Asi i Huberta, sugeruje, że jej intryga wcale się nie skończyła, a postać ta pozostanie na stałe w centrum nadchodzących wydarzeń.

Rewolucja w życiu Agaty – wyjazd z Polski i złamane serce?

Równie wielkie emocje wzbudza wątek Agaty Pyrki (Natalia Zambrzycka). W nowym sezonie jej codzienność przejdzie całkowitą metamorfozę. Bohaterka wraz ze swoim ukochanym Ignacym Kieliszewskim (Olaf Staszkiewicz) postanawia kupić własne M, a transakcja ma zostać sfinalizowana właśnie z firmą należącą do Wilka. Taka decyzja zmusza Agatę do opuszczenia rodzinnego domu, co samo w sobie stanowi przełomowy moment w jej życiu.

Jednak prawdziwe problemy pojawią się zaraz na początku wyprowadzki. Piętrzące się trudności i niespodziewane konflikty podetną skrzydła zakochanym. Wiele wskazuje na to, że wyzwania poróżnią Agatę i Ignacego do tego stopnia, iż kobieta postanowi opuścić nie tylko dotychczasowego partnera, ale również wyjechać z kraju, rozpoczynając całkowicie nowy rozdział daleko od bliskich.

Widmo zagłady nad domem Pyrków

Kluczowe pytanie, jakie stawiają sobie fani przed startem jesiennej ramówki, brzmi: czy zły plan Wilka i jego matki wreszcie się ziści? Biznesmen konsekwentnie dąży do wykupienia terenów przy ulicy Zacisznej, aby wyburzyć istniejące budynki i wybudować drogę dojazdową do swojego nowo powstającego osiedla. Jeśli Lucyna i Maciej dopną swego, Pyrkowie mogą stracić dach nad głową i dorobek życia za bezcen. Walka o ocalenie rodzinnego gniazda stanie się jednym z najbardziej dramatycznych punktów nadchodzącej serii.

Kiedy oglądać nowe odcinki "Barw szczęścia"?

Premiera nowych odcinków zaplanowana jest już po wakacjach, 1 września 2026 roku. Serial będzie można oglądać tradycyjnie na antenie TVP oraz w dowolnym momencie w serwisie TVP VOD. Nie przegapcie pierwszych epizodów po przerwie!

Aktorzy serialu Barwy szczęścia na planie. O losach Pyrków i Lucynki przeczytasz na SE Superseriale.
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