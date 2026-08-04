Barwy szczęścia. Pyrkowie i Lucynka rozpalili emocje fanów. Tak zapowiedzieli nowy sezon serialu - ZDJĘCIA

Na oficjalnym koncie Instagramowym serialu pojawił się materiał filmowy zarejestrowany podczas prac nad nowymi odcinkami. Widzimy na nim obecnych na planie aktorów, którzy postanowili w ciepły sposób zwrócić się do swoich wielbicieli. W nagraniu padają pełne serdeczności słowa:

Dzień dobry kochani, mamy nadzieję, że za nami tęsknicie, bo my za wami bardzo. Przesyłamy wam morze słońca i bardzo serdecznie zapraszamy was na nowe odcinki »Barw szczęścia«, które czekają na was tuż po wakacjach, a w nich Pyrkowie i Lucyna fajna dziewczyna

Ta miła niespodzianka ze strony ekipy z miejsca rozgrzała emocje, którzy wyznali, że stęsknili się za bohaterami:

Ja czekam z utęsknieniem!!!!!!!!! Do zobaczenia w nowym sezonie przed tv!!!!Pozdrawia Najwierniejszy Fan serialu / już nie mogę się doczekać kiedy będzie moj ulubiony ukochany Wrzesień / Czekam na nowe odcinki i nowe watki Pyrkow, Emila i matki Wilka - czytamy w sekcji komentarzy na Instagramie

Szemrane interesy i niebezpieczna gra wokół ulicy Zacisznej

Obecność Lucyny w bliskim otoczeniu rodziny Pyrków od dłuższego czasu budzi spore kontrowersje. Kobieta od samego początku sprawnie poruszała się wokół tematów majątkowych oraz decyzji powiązanych z domem przy ulicy Zacisznej, choć jej prawdziwe intencje długo pozostawały niejasne. Widzowie pamiętają zapewne kluczowy zwrot akcji: Lucyna to w rzeczywistości matka bezwzględnego dewelopera Macieja Wilka (Adam Szczyszczaj). Jej przyjacielskie relacje z Hubertem i całą rodziną są misternie zaplanowanym elementem strategii mającej na celu przejęcie cennych gruntów.

Lucyna bez skrupułów potrafi odgrywać spektakularne sceny kłótni na pokaz i udawać obrończynię Pyrków, by po cichu załatwiać interesy syna. Fakt, że na najnowszych materiałach promocyjnych stoi tuż obok Asi i Huberta, sugeruje, że jej intryga wcale się nie skończyła, a postać ta pozostanie na stałe w centrum nadchodzących wydarzeń.

Rewolucja w życiu Agaty – wyjazd z Polski i złamane serce?

Równie wielkie emocje wzbudza wątek Agaty Pyrki (Natalia Zambrzycka). W nowym sezonie jej codzienność przejdzie całkowitą metamorfozę. Bohaterka wraz ze swoim ukochanym Ignacym Kieliszewskim (Olaf Staszkiewicz) postanawia kupić własne M, a transakcja ma zostać sfinalizowana właśnie z firmą należącą do Wilka. Taka decyzja zmusza Agatę do opuszczenia rodzinnego domu, co samo w sobie stanowi przełomowy moment w jej życiu.

Jednak prawdziwe problemy pojawią się zaraz na początku wyprowadzki. Piętrzące się trudności i niespodziewane konflikty podetną skrzydła zakochanym. Wiele wskazuje na to, że wyzwania poróżnią Agatę i Ignacego do tego stopnia, iż kobieta postanowi opuścić nie tylko dotychczasowego partnera, ale również wyjechać z kraju, rozpoczynając całkowicie nowy rozdział daleko od bliskich.

Widmo zagłady nad domem Pyrków

Kluczowe pytanie, jakie stawiają sobie fani przed startem jesiennej ramówki, brzmi: czy zły plan Wilka i jego matki wreszcie się ziści? Biznesmen konsekwentnie dąży do wykupienia terenów przy ulicy Zacisznej, aby wyburzyć istniejące budynki i wybudować drogę dojazdową do swojego nowo powstającego osiedla. Jeśli Lucyna i Maciej dopną swego, Pyrkowie mogą stracić dach nad głową i dorobek życia za bezcen. Walka o ocalenie rodzinnego gniazda stanie się jednym z najbardziej dramatycznych punktów nadchodzącej serii.

Kiedy oglądać nowe odcinki "Barw szczęścia"?

Premiera nowych odcinków zaplanowana jest już po wakacjach, 1 września 2026 roku. Serial będzie można oglądać tradycyjnie na antenie TVP oraz w dowolnym momencie w serwisie TVP VOD. Nie przegapcie pierwszych epizodów po przerwie!

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