Barwy szczęścia. Kodur zakocha się w Darii?! Renata przyłapie Marcina na czułościach z policjantką

Daria odmieni codzienność Kodura w "Barwach szczęścia" po wakacjach

Po przeniesieniu z wydziału dochodzeniowego do pracy dzielnicowego Marcin zacznie zupełnie nowy etap zawodowego życia. Właśnie wtedy coraz częściej będzie patrolował ulice z Darią. Początkowo potraktuje młodszą policjantkę z dużym dystansem, jednak z czasem odkryje, że świetnie się rozumieją. Wspólne służby okażą się dla Kodura czymś więcej niż tylko obowiązkiem. Przy Darii zacznie na chwilę zapominać o problemach, które od miesięcy nie dają mu spokoju. Walka o zdrowie Renaty i życie pod ciągłą presją coraz mocniej odbiją się na jego psychice, dlatego obecność nowej partnerki z patrolu przyniesie mu odrobinę wytchnienia.

Trudna sprawa jeszcze bardziej ich zbliży

Jak podaje portal śeiatseriali.interia.pl, Jedna z interwencji okaże się wyjątkowo dramatyczna. Kodur i Daria zostaną wezwani do starszej kobiety, z którą od dłuższego czasu nie było kontaktu. Niestety na pomoc będzie już za późno. Marcin od razu zwróci uwagę na niepokojące ślady na ciele seniorki. Dawny instynkt śledczego podpowie mu, że sprawa może nie być tak oczywista, jak wygląda na pierwszy rzut oka. Swoimi podejrzeniami podzieli się z Majakiem (Łukasz Borowski), ale spotka się z chłodnym przyjęciem. Między dawnymi współpracownikami znów dojdzie do ostrej wymiany zdań.

Renata przyłapie Darię i Kodura

Po zakończeniu interwencji Marcin będzie chciał wesprzeć Darię, dla której trudna akcja okaże się bardzo silnym przeżyciem. Policjant położy dłoń na jej ramieniu, próbując dodać koleżance otuchy. Właśnie wtedy na miejscu pojawi się Renata. Widok ukochanego w bliskości z inną kobietą natychmiast wzbudzi jej podejrzenia.

– To są te twoje nadgodziny w pracy? – rzuci ostro, co cytuje wspomniany portal. Kodur od razu spróbuje uspokoić partnerkę.

– Nie masz powodów do zazdrości – odpowie.

Ostatnie miesiące były dla tej pary wyjątkowo bolesne. Renata uzależniła się od silnych leków przeciwbólowych, zaniedbywała pracę i bliskich, a jej nałóg doprowadził do dramatycznego przedawkowania. To właśnie Marcin znalazł ją nieprzytomną i uratował jej życie, a później doprowadził do rozpoczęcia leczenia w zamkniętym ośrodku.

Choć Kodur wciąż będzie chciał wspierać ukochaną, coraz częściej zacznie dostrzegać, że sam również potrzebuje chwili oddechu. Czy pojawienie się Darii okaże się jedynie zawodową znajomością, czy z czasem przerodzi się w coś więcej? Już wiadomo, że Kodur zauważy w nowej koleżance kogoś więcej...