Barwy szczęścia. Przełom u Karoliny i Bruna! Podpisze intercyzę, ale tylko w jednym celu! 

Intercyza zamiast pełnego zaufania w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Po powrocie z Las Vegas Bruno zacznie przygotowania do zalegalizowania ślubu w Polsce. Zanim jednak dopełnią formalności, zaskoczy Karolinę propozycją podpisania intercyzy. Kobieta nie będzie ukrywać rozczarowania. Uzna, że ukochany nie ufa jej tak bardzo, jak zapewniał jeszcze podczas romantycznego wyjazdu do USA. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Karolina ostatecznie nie odmówi. Zgodzi się podpisać dokument, bo zależeć jej będzie przede wszystkim na tym, by jak najszybciej sfinalizować wszystkie formalności i oficjalnie zostać żoną Bruna także w Polsce.

Bruno przypomni Karolinie o jej tajemnicach

Choć Bruno stanie po stronie żony podczas konfliktu z Justinem (Jasper Sołtysiewicz), nie zapomni o tym, co wydarzyło się jeszcze przed wyjazdem do Las Vegas. Karolina działała wtedy na własną rękę i za plecami męża próbowała uderzyć w Skotnickiego. To właśnie tamte wydarzenia sprawią, że Stański zacznie ostrożniej podchodzić do wspólnych decyzji. Gdy Karolina podziękuje mu za obronę przed oskarżeniami Justina, Bruno przypomni jej, że małżeństwo powinno opierać się na zaufaniu i grze do jednej bramki.

– Dziękuję, że walczyłeś o mnie jak lew – powie wzruszona Karolina, co cytuje wspomniany portal.

– Gramy do jednej bramki. Chociaż... twoja samowolka o tym nie świadczy – odpowie Bruno, wracając do jej działań za jego plecami.

Na te słowa Karolina nie pozostanie obojętna.

– Mnie z kolei nie podoba się intercyza, a jednak ją podpiszę – usłyszy od żony.

To dopiero początek małżeńskich problemów?

Intercyza nie zakończy starć między nowożeńcami. Wręcz przeciwnie, bo stanie się symbolem kryzysu zaufania, który narastał już od końcówki poprzedniego sezonu. Bruno coraz częściej będzie zadawał sobie pytanie, czy naprawdę zna kobietę, którą poślubił w Las Vegas. Z kolei Karolina zrobi wszystko, by ich małżeństwo zostało jak najszybciej zalegalizowane, choć jej wcześniejsze intrygi w hotelu i konflikt z Justinem wciąż będą rzucały cień na ich wspólną przyszłość.

Barwy szczęścia. Oto czeka Karolinę w nowym sezonie! Pójdzie do więzienia i zdradzi Bruna?