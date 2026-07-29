Barwy szczęścia. Zbuntowana Ewa ucieknie z domu babci w nowym sezonie! Wybierze Romea i zerwie kontakt z Elżbietą

Ewa zdenerwuje się na babcię w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Grzelakowie i Ewa wciąż nie zmienią swojego podejścia wobec Ewy i Romea, którzy będą już przecież małżeństwem. Do tego stopnia, że jak podaje swiatseriali.interia.pl Walawska uzna, że opiekunowie celowo zatruwają im życie, nie zdając sobie sprawy, jak poważna jest ich relacja, która wcale nie jest żadną zabawą. Ale Żeleńska będzie widzieć to inaczej.

- Cały czas działasz na złość mnie i Romiemu... Nawet teraz, jak już jesteśmy małżeństwem - wykrzyczy jej prosto w twarz Ewa.

- To nie złośliwość, dziecko. To troska - wyjaśni Elżbieta.

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Elżbieta da wnuczce jasno do zrozumienia, że nie zamierza stawać na drodze do jej szczęścia, ale nie zgodzi się na to, aby Romeo u nich nocował. Mimo tego, że przecież młodzi spełnią jej warunek i będą małżeństwem, przez co sama sobie zaprzeczy. I to właśnie postanowi wykorzystać sprytna Ewa.

Wściekła Walawska opuści Żeleńską w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Wszystko przez to, że wtedy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Ewa poprosi babcię, że skoro nie chce jej pomóc, to, aby przynajmniej jej nie przeszkadzała i pozwoliła żyć, jak chce. Wnuczka jasno jej zakomunikuje, że nie pozwoli nikomu i to nawet jej na odebranie sobie radości z życia bycia żoną Romea, którego naprawdę będzie kochać.

- Nasz związek to poważna sprawa, a nie przelotny romans nastolatków - wyrzuci jej, po czym bez pożegnania wyjdzie.

Oczywiście, całe popołudnie i wieczór w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Walawska spędzi w towarzystwie swojego męża w skateshopie, który i po godzinach pracy udostępni im Wiktor (Grzegorz Kestranek) w ramach prezentu ślubnego. Tym bardziej, że będzie znał ich sytuację i postanowi im naprawdę pomóc. W przeciwieństwie do Elżbiety, która w tym czasie zacznie bombardować wnuczkę telefonami i SMS-ami.

Zbuntowana Ewa zerwie kontakt z Elżbietą w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Tyle tylko, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Ewa nie odbierze od Elżbiety żadnego połączenia, ani nie odczyta żadnej wiadomości. Szczególnie, że babcia kolejny raz wejdzie jej w paradę i sobie zaprzeczy, skoro nie pozwoli jej na szczęście pod własnym dachem, a nawet i poza, bo dalej będzie się wcinać między nią, a męża.

A gdy jej się to bezpośrednio nie uda, to w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej spróbuje to zrobić przez Aldonę (Elżbieta Romanowska). Zwłaszcza, że Romeo odbierze telefon od Grzelakowej, która poprosi go, aby przekazał swojej żonie, ze babcia bardzo się o nią martwi. Jednak na Ewie nie zrobi to żadnego wrażenia.

- Sześć nieodebranych... Nie wiem, w jakiej sprawie. Już przecież wszystko zostało powiedziane - uzna Walawska.

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