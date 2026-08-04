Barwy szczęścia. Tragiczna śmierć na start serialu. To Kodur znajdzie ciało 

Tragiczna interwencja Kodura i Darii

Nowy sezon "Barw szczęścia" rozpocznie się od mocnego uderzenia. Po przeniesieniu z wydziału dochodzeniowego do pracy dzielnicowego Marcin Kodur będzie patrolował okolicę razem z Darią. To właśnie podczas jednej z pierwszych wspólnych interwencji policjanci zostaną wezwani do mieszkania starszej kobiety, z którą od dłuższego czasu nie było żadnego kontaktu. Na miejscu szybko okaże się, że na pomoc jest już za późno. Kodur i Daria odnajdą ciało seniorki. Tragiczny widok mocno nimi wstrząśnie, ale dla Marcina będzie to dopiero początek tej historii.

Kodur odkryje niepokojące ślady

Doświadczony policjant od razu zwróci uwagę na szczegóły, które wzbudzą jego podejrzenia. Na szyi zmarłej zauważy niepokojące ślady i nabierze przekonania, że śmierć kobiety wcale nie musiała nastąpić z przyczyn naturalnych. Choć formalnie nie będzie już prowadził dochodzeń, odezwie się w nim dawny instynkt śledczego. Kodur postanowi podzielić się swoimi spostrzeżeniami z policjantami prowadzącymi sprawę i zasugeruje, by dokładnie przyjrzeć się okolicznościom zgonu. Na miejscu pojawi się także Majak (Łukasz Borkowski), który przejmie sprawę. Nie spodoba mu się jednak, że były przełożony próbuje ingerować w jego śledztwo. Między policjantami szybko dojdzie do napiętej rozmowy.

– To ja cię uczyłem roboty – cytuje portal światseriali.interia.pl. Nie przekona to jednak młodszego funkcjonariusza.

– Nie pouczaj mnie. Wiem, co mam zrobić – odpowie stanowczo. – Ty już swoje tu zrobiłeś. Teraz jedź na komendę i napisz notatkę służbową.

Dramatyczna interwencja okaże się kolejnym trudnym doświadczeniem w życiu Kodura. Widzowie pamiętają, że pod koniec poprzedniego sezonu policjant niemal stracił Renatę (Anna Mrozowska), która przedawkowała silne leki przeciwbólowe. To właśnie Marcin uratował ukochaną i namówił ją na leczenie uzależnienia. Teraz, gdy będzie próbował odnaleźć się w nowych obowiązkach zawodowych, los ponownie wystawi go na ciężką próbę. Tragiczne odkrycie podczas patrolu i konflikt z Majakiem sprawią, że początek nowego sezonu "Barw szczęścia" przyniesie Kodurowi wyjątkowo trudne chwile