Barwy szczęścia. Problemy Natalii z Leą w nowym sezonie. Nie będzie chciała się przeprowadzać?!

Natalia będzie bała się reakcji Lei na przeprowadzkę

Po sprzedaży rodzinnego domu Natalia wprowadzi się z Leą do mieszkania wynajętego od Jaworskiego (Jacek Kałucki). Zanim jednak przekroczy próg nowego lokum, będzie miała sporo obaw. Najbardziej zmartwi ją to, jak całą sytuację zniesie córka. Nie bez powodu. Lea w ostatnim czasie przeszła bardzo wiele. Rozpad małżeństwa Natalii i Cezarego, a później jego pobyt w więzieniu sprawiły, że życie dziewczynki całkowicie się zmieniło. Choć Rawicz nie był jej biologicznym ojcem, przez długi czas pełnił właśnie taką rolę. Dlatego Natalia nie będzie ukrywać swoich obaw.

– (...) Ona bardzo źle znosi przeprowadzkę – wyzna Józefinie (Elżbieta Jarosik), jak podaje portal światseriali.interia.pl.

Natalia zrobi wszystko, by Lea poczuła się jak w domu

Zwoleńska zadba o każdy szczegół, by córka od pierwszych chwil poczuła się bezpiecznie. W nowym mieszkaniu na Leę będzie czekała miła niespodzianka, czyli ogromny pluszowy miś siedzący na kanapie. Reakcja dziewczynki okaże się zupełnie inna, niż obawiała się Natalia.

– Jak tu ładnie – zachwyci się Lea, co cytuje wspomniany portal. Mama spróbuje rozładować atmosferę żartem.

– To jest taki specjalny miś, który pomaga dzieciom podczas przeprowadzek – powie córce, zwracając uwagę na pluszaka.

Lea szybko przejrzy tę małą mistyfikację.

– Ściemniasz, mamo – odpowie z uśmiechem.

– Może trochę – przyzna Natalia.

Lea znajdzie w nowym miejscu coś, co da jej poczucie bezpieczeństwa

Największą ulgą dla dziewczynki okaże się świadomość, że po przeprowadzce nadal będzie mogła liczyć na bliskich. Natalia wyjaśni córce, że w opiece pomogą zarówno jej mama Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska), jak i Józefina. To właśnie bliskość obu babć sprawi, że Lea znacznie spokojniej podejdzie do zmian. Sama da mamie do zrozumienia, że chciałaby spędzać z nimi jak najwięcej czasu.