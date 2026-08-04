Dziedzictwo, odcinek 1001: Nana i Poyraz przekażą radosne wieści. Sahin będzie zachwycony - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1001 - emisja w piątek, 14 sierpnia o godz. 16:00 w TVP1

W 1001. odcinku tureckiego hitu "Dziedzictwo" główna bohaterka uda przeziębienie, byle tylko uniknąć wspólnego wyjazdu z mężem. Nana nie będzie mieć początkowo wyrzutów sumienia z powodu swojego zachowania. Sytuacja nabierze jednak innych barw w momencie, gdy kobieta podsłucha dialog Poyraza z Mertem. Kilic szczerze przyzna, że odwołanie podróży poślubnej będzie wielkim ciosem dla jego brata, fundatora całego przedsięwzięcia. Te słowa zmuszą Nanę do głębokiej refleksji.

Bohaterka 1001. odcinka "Dziedzictwa" absolutnie nie będzie miała zamiaru ranić uczuć Sahina. Od czasu wypadku mężczyzna nie ekscytował się niczym tak bardzo, jak wycieczką nowożeńców, a jej upór mógłby wszystko zniszczyć. Ostatecznie żona Poyraza postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zgodzi się na upragnioną podróż.

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Prezent od Sahina w 1001. odcinku telenoweli "Dziedzictwo"

Początkowo w 1001. odcinku serii "Dziedzictwo" Poyraz zupełnie nie będzie zdawał sobie sprawy ze zmiany nastawienia żony. Mężczyzna zejdzie do brata, aby przekazać mu przykre wieści o anulowaniu wyjazdu. W ostatniej chwili zainterweniuje jednak Nana. Ku wielkiemu zaskoczeniu Sahina, Cansel oraz samego Kilica, kobieta przekaże optymistyczne informacje.

- Jesteś już... Muszę ci coś powiedzieć... My...

- Sahin...

Jedziemy... Czuję się lepiej. Bardzo ci dziękujemy za ten piękny prezent...

Zgromadzeni w 1001. epizodzie "Dziedzictwa" wpadną w osłupienie. Błyskawiczne ozdrowienie Nany będzie dla wszystkich prawdziwą niespodzianką. Najbliżsi nie dociekają jednak szczegółów medycznego cudu, skupiając się na radości z zaplanowanych wakacji.

- Naprawdę już Ci lepiej?

- Ten lek szybko postawił mnie na nogi. Świeże powietrze też pomoże. Taki wyjazd dobrze nam zrobi, prawda?

- Jasne.

- Co za ulga. Kiedy wy jesteście szczęśliwi, to ja też. Przyślijcie zdjęcia!

- Ile tylko zechcesz!

Nie traćmy czasu. Trzeba się spakować.

Niespodzianki Sahina w 1001. odcinku serialu "Dziedzictwo"

W dalszej części 1001. odcinka "Dziedzictwa" Sahin poprosi nowożeńców o jeszcze chwilę uwagi. Wręczy im dodatkowy podarunek w postaci specjalnie zakupionych dla nich szalików. Gest ten wpędzi Nanę w spore zakłopotanie, ponieważ uświadomi sobie skalę własnego oszustwa.

Z niezręcznej sytuacji w 1001. odcinku "Dziedzictwa" wyciągnie ją w porę Poyraz, który już wcześniej przejrzy jej manipulacje. Mężczyzna spróbuje porozmawiać o tym z żoną na osobności, ale ta sprytnie uniknie odpowiedzi na niewygodne pytania.