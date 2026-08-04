Panna młoda, odcinek 172. Hancer i Melih znów igrają z emocjami Cihana, a Yonca wyjawia tajemnicę

Kasia Kowalska
2026-08-04 12:46

„Panna młoda” to historia Hancer, która jako sierota walczy o własny los. Kobieta decyduje się na aranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, aby opłacić leczenie brata. Biznesowa transakcja szybko przeradza się w gorące uczucie. Co wydarzy się w 172. odcinku, emitowanym 15 sierpnia w TVP2? Przedstawiamy streszczenie.

Zamyślony Cihan z serialu Panna młoda patrzy w bok. O 172. odcinku produkcji przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Turecki serial „Panna młoda” od stycznia 2026 roku gości na ekranach polskich widzów w TVP2, zastępując „Miłość i nadzieję”. Produkcja, która w Turcji zadebiutowała w 2024 roku, szybko zyskała popularność. Co przyniesie nowy odcinek? Ujawniamy szczegóły 172. odsłony.

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„Panna młoda” - co wydarzy się w 172. odcinku (15 sierpnia 2026)?

Jak podaje Eska, w 172. odcinku „Panny młodej”, Yonca wyjawia Deryi, że potajemnie spotyka się ze swoim dzieckiem i je karmi. Tymczasem Melih i Hancer odpowiadają na prowokację Cihana i stawiają się na kolacji w rezydencji. Tayyar przekazuje Deryi szokującą wiadomość: dziecko Yoncy zostało oddane rodzinie Develiolu.

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„Panna młoda” - liczba odcinków i finał w Polsce

„Panna młoda” to produkcja z ogromnym rozmachem. W samej Turcji powstały już trzy sezony, obejmujące 325 długich, około 2-godzinnych odcinków. W polskiej telewizji są one dzielone, co oznacza, że liczba epizodów będzie co najmniej dwukrotnie większa. Ponadto, serial nadal powstaje w ojczyźnie, więc końcowa liczba odcinków nie jest znana. Jedno jest pewne: losy Hançer i Cihana to materiał na kilka lat oglądania w Polsce.

„Panna młoda” - pełna obsada serialu

Na ekranie w głównych rolach brylują Talya Çelebi (Hançer) oraz Türkseve (Cihan). W serialu występują także:

  • Can Tarakçı w roli Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar odgrywająca Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar w roli Emira,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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