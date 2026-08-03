M jak miłość. Iwona będzie przekonana, że umiera. Rozda majątek i spisze testament

Spis treści
Niespodziewana wizyta w szpitalu i decyzja o testamencie
Początek całej serii zdarzeń z perspektywy Anety wyda się wyjątkowo niedorzeczny. Gdy młoda lekarka zobaczy matkę w szpitalu, będzie przekonana, że chodzi o rutynową rozmowę w przerwie od obowiązków. Seniorka od razu jednak przejdzie do rzeczy i zaskoczy córkę swoim wyznaniem:
– Musimy pilnie porozmawiać. Zajmę ci tylko chwilkę, idę właśnie do notariusza… – zapowie nieoczekiwanie.
Iwona bez wahania wyjaśni, że zamierza spisać testament oraz natychmiast uporządkować wszystkie najważniejsze sprawy finansowe i majątkowe, zanim wydarzy się najgorsze:
– Wzięłam się za wiosenne porządki i pomyślałam, że najwyższa pora… spisać testament.
Zaskoczona i zaniepokojona Aneta zacznie dociekać, skąd nagle u matki tak ogromny pośpiech. Wtedy usłyszy historię, która wprawi ją w prawdziwe osłupienie.
Mroczne znaki i pechowy kwiecień utwierdzą Iwonę w najgorszym
Dentystka wyzna córce, że początek kwietnia od lat kojarzy jej się wyłącznie z rodzinnymi tragediami. Przypomni śmierć pierwszego męża, groźny wypadek trzeciego, nagły zawał wujka oraz dramatyczny upadek ojca z konia. W jej przekonaniu skumulowanie tylu nieszczęść w jednym konkretnym okresie nie może być zwykłym dziełem przypadku:
– Początek kwietnia w naszej rodzinie jest zawsze strasznie pechowy.
Jakby tego było mało, w ostatnich dniach w życiu seniorki pojawią się kolejne złowrogie znaki. Pęknięte lusterko oraz sen o zatrzymanym zegarze sprawią, że Iwona zyska stuprocentową pewność, że los wysyła jej ostateczne ostrzeżenie:
– Góra od wczoraj daje mi sygnały, że zaraz pożegnam się z tym światem…
Aneta nie podzieli jednak tych zabobonnych obaw i spróbuje twardo sprowadzić matkę na ziemię:
– Dość, wystarczy. Czy ty już całkiem zwariowałaś?
Aneta bierze sprawy w swoje ręce
Widząc, że stanowcza reakcja i racjonalne argumenty donikąd nie prowadzą, Aneta postanowi zmienić taktykę. Zaprosi Iwonę i Jerzego (Karol Strasburger) na wspólną kolację, licząc na to, że domowa i spokojna atmosfera pozwoli uspokoić roztrzęsioną seniorkę:
– Wpadnijcie dziś z Jerzym na kolację i spokojnie porozmawiamy.
Iwona nie zrezygnuje jednak ze swojego planu i jeszcze przed wyjściem ze szpitala wskaże córce rodowe pamiątki, które chcąc nie chcąc Aneta ma po niej przejąć:
– Cała biżuteria i nasza rodowa zastawa jest twoja…
Po jej wyjściu Olek (Maurycy Popiel) spróbuje obrócić całą sytuację w żart, ale Aneta nie będzie miała już żadnych wątpliwości, że dzieje się coś bardzo niepokojącego i musi przejąć inicjatywę:
– Martwię się o nią. To moja mama, muszę o nią zadbać i coś mi chyba wpadło do głowy…
Kiedy i gdzie obejrzeć odcinek 1938. serialu "M jak miłość"?
TVP2 wyemituje ten pełen emocji 1938. odcinek „M jak miłość” po przerwie wakacyjnej – wstępnie w drugi wtorek września, czyli 8 września. To właśnie wtedy widzowie przekonają się, czy chytry plan Anety wypali i zdoła ona uratować matkę przed jej własnymi czarnymi myślami.