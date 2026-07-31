M jak miłość. Będzie zmiana Natalki w nowym sezonie! Już raz zmieniali aktorkę 

Natalka z "M jak miłość" już raz zmieniła się nie do poznania

Historia Natalki Mostowiak w "M jak miłość" jest pełna zwrotów akcji. Córka Marka (Kacper Kuszewski) i siostra Uli (Iga Krefft), przez lata była związana z rodziną Mostowiaków i Grabiną. W pewnym momencie jednak jej losy zaprowadziły ją aż do Australii, gdzie próbowała ułożyć sobie życie u boku Franka (Piotr Nerlewski), ale potem doszło do rozstania.

Kiedy Natalia ponownie pojawiła się w serialu, widzowie musieli przyzwyczaić się do dużej zmiany. W rolę bohaterki nie wróciła już Marcjanna Lelek, która przez lata wcielała się w Natalkę. Produkcja zdecydowała się na zmianę aktorki, a miejsce dotychczasowej odtwórczyni zajęła Dominika Suchecka. Nowa Natalka szybko dostała własne wątki, bo wróciła do Grabiny z córką Hanią (Wiktoria Basik) i próbowała poukładać życie po rozstaniu z Frankiem i ponownie zbliżyła się do rodziny Mostowiaków, poznając Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg).

Dominika Suchecka pokazała nowy wygląd. Co to oznacza dla Natalki?

Tym razem nie chodzi jednak o zmianę aktorki ani odejście bohaterki. Zamieszanie wywołało nowe zdjęcie Dominiki Sucheckiej, która pochwaliła się swoją metamorfozą w mediach społecznościowych. Aktorka pokazała nową fryzurę i poinformowała fanów, że zdecydowała się na ścięcie włosów. Na razie nie wiadomo, czy nowy wygląd zostanie wykorzystany w "M jak miłość", czy jest to wyłącznie prywatna zmiana gwiazdy. Nie byłby to jednak pierwszy raz, kiedy wygląd aktora wpływa na serialową postać. W produkcjach, które są emitowane przez wiele lat, takie metamorfozy często stają się elementem wizerunku bohaterów.

Co czeka Natalkę w nowym sezonie "M jak miłość"?

Po wakacyjnej przerwie Natalka będzie musiała zmierzyć się przede wszystkim z dramatycznymi wydarzeniami z finału poprzedniego sezonu. W ostatnim odcinku przed przerwą znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas konfrontacji z byłą ukochaną Mikołaja Lipińskiego (Mateusz Kościukiewicz). Padł strzał, a widzowie pozostali z pytaniem, czy policjantka przeżyje.

Wciąż niewyjaśniona pozostaje także sprawa ślubu Natalii i Adama. Mostowiaczka miała rozpocząć nowe życie u boku policjanta, jednak jej uczucia do Mikołaja sprawiły, że zaczęła mieć wątpliwości. Wiadomo już, że sceny ślubu są nagrane, ale czy zdezorientowana Natalka na pewno powie "tak"? To się jeszcze okaże.