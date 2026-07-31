M jak miłość. Wrócą problemy zdrowotne Olka? Nagle jego stan mocno się pogorszy 

Nawrót problemów Olka w "M jak miłość" po wakacjach

Po wakacyjnej przerwie w "M jak miłość" Olek stanie przed jednym z najtrudniejszych momentów w swojej zawodowej karierze. Konflikt z Sowińskim (Mikołaj Krawczyk), który oskarży go o błąd medyczny, sprawi, że ceniony ortopeda zacznie wątpić we własne umiejętności. Choć oficjalnie okaże się, że nie popełnił żadnego błędu, jego kondycja wyraźnie się pogorszy. Bliscy zaczną zauważać, że utalentowany Olek zaczyna podupadać psychicznie, wątpić w siebie oraz być zmęczonym wiecznymi problemami w pracy.

To nie pierwszy raz, gdy zdrowie Chodakowskiego stanie pod znakiem zapytania. Już w poprzednich odcinkach "M jak miłość" Aneta (Ilona Janyst) zauważyła u męża niepokojące objawy. Olek długo bagatelizował wysoką gorączkę i kaszel, nie chciał nawet słyszeć o badaniach. Dopiero wykonany test potwierdził zakażenie COVID-19, a stanowcza reakcja żony zmusiła go do leczenia i odpoczynku. Wtedy problemy udało się szybko opanować, ale nowe odcinki pokażą, że tym razem źródło kryzysu będzie zupełnie inne.

Argasiński zobaczy, że z Olkiem jest źle

Przypomnijmy, że dramat Olka kręci się wokół podłych zagrywek Sowińskiego, który wciąż oskarża wroga m.in. o to, że źle wykonuje swoją pracę. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, w 1938 odcinku "M jak miłość" profesor Argasiński jeszcze raz przeanalizuje dokumentację pacjentki i potwierdzi wcześniejszą opinię profesora Sadurskiego. Nie będzie żadnych wątpliwości, że zabieg przeprowadzono zgodnie ze sztuką, a Olek zrobił wszystko, by uratować chorą. Mimo to ordynator szybko dostrzeże, że jego zięć nie potrafi uwolnić się od oskarżeń.

Najbardziej niepokojące okaże się to, że Chodakowski zacznie tracić pewność siebie. Sam przyzna, że coraz trudniej będzie mu skoncentrować się na pracy, a zamiast myśleć o pacjentach, nieustannie będzie zastanawiał się, jaki kolejny ruch wykona Sowiński. Właśnie ten narastający stres i psychiczne wyczerpanie sprawią, że jego stan wyraźnie się pogorszy.

Olek wyjdzie z problemów w nowym sezonie "M jak miłość"?

Argasiński zaproponuje, by dalszą walkę przejęli prawnicy i zarząd kliniki. Olek nie będzie jednak chciał angażować rodziny w konflikt z mściwym lekarzem. Wszystko wskazuje na to, że najtrudniejsza batalia rozegra się już nie na sali operacyjnej, lecz w głowie Chodakowskiego, który będzie musiał odzyskać wiarę we własne umiejętności, zanim kryzys odbije się także na jego życiu prywatnym.