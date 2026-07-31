Na Wspólnej, odcinek 4280: Pierwszy uśmiech Włodka po śmierci Marii! To oni pomogą mu przetrwać żałobę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4280 - poniedziałek, 21.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4280 odcinku "Na Wspólnej" Włodek w końcu pozbiera się po nagłej i niespodziewanej śmierci Marii. Tym bardziej, że będzie ona dla niego ogromnym szokiem, bo już będą z żoną lecieli z powrotem z Hiszpanii do Polski, gdy w trakcie turbulencji, Ziębowa dostanie nagle ataku serca.

Oczywiście, będąca na pokładzie lekarka od razu rzuci jej się na pomoc, ale niestety życia żony Włodka nie uda się uratować, a on usłyszy tragiczną wiadomość o odejściu ukochanej.

Zrozpaczony Zięba nie będzie mógł się z tym pogodzić. Do tego stopnia, że po śmierci żony zniknie z domu i odnajdzie się dopiero w prosektorium, chcąc być jak najbliżej Marii. Ale to będzie niemożliwe, bo zgodnie z procedurami ciało Ziębowej będzie musiało jeszcze zostać poddane sekcji, co będzie dla jej męża kolejnym ciosem.

Podobnie jak to, że będzie musiał przekazać tragiczną wiadomość Beatce (Katarzyna Ptasińska) i nie będzie mógł cieszyć się z narodzin jej córeczki, którą w 4262 odcinku "Na Wspólnej" na część Marii, Wójcikowie nazwą imieniem Marysia.

Dramat Włodka po śmierci Marii w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

Włodek będzie w tak złym stanie po stracie żony, że nie będzie mógł nawet zając się pogrzebem, który na swoje barki weźmie Bogdan (Wojciech Brzeziński). I choć Berg będzie próbował grać twardziela, to w końcu pęknie pęknie. Tak samo jak jego ojciec, który nie wytrzyma na ostatnim pożegnaniu Marii i wybuchnie takim płaczem na cmentarzu w 4268 odcinku "Na Wspólnej", że wywoła nim łzy wśród wszystkich żałobników.

W kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" wdowiec będzie potrzebował jeszcze sporo czasu, aby wrócić do siebie po śmierci żony. Tym bardziej, że kolejne awantury między Kluskami, Zdybicką (Anna Samusionek), Baliszewskim (Piotr Jankowski) i Muszką (Piotr Cyrwus) mu tego nie ułatwią. Zięba będzie musiał się z nimi użerać i wcale nie będzie z tego zadowolony. Ale uśmiech na jego twarzy w końcu też się pojawi.

Dzięki nim Zięba podniesie się w 4280 odcinku "Na Wspólnej"!

Zdradzamy, że stanie się to już w 4280 odcinku "Na Wspólnej", gdy Włodek będzie otoczony wsparciem swoich najbliższych - córki Renaty, a także przyjaciół - Honoraty i Romana. To właśnie dzięki nim Włodek po raz pierwszy się uśmiechnie w domu jego i Marii.

Zwłaszcza, że wciąż będzie czuł obecność żony, która od teraz będzie na niego po prostu patrzeć z góry. I z pewnością nie chciałaby, aby Włodek się smucił. I stąd w 4280 odcinku "Na Wspólnej" Zięba pokusi się nawet na uśmiech. Czy stanie się on początkiem nowego życia Włodka? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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