Na Wspólnej, odcinek 4261: Włodek zniknie po śmierci Marii. Nie zgodzi się na sekcję zwłok zmarłej żony! - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4261 - wtorek, 11.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

Żałoba po śmierci Marii w 4261 odcinku "Na Wspólnej" będzie czasem ciężkiej próby dla rodziny zmarłej Ziębowej. Teraz jej bliscy będą musieli otoczyć opieką Włodka, który na własne oczy zobaczy jak Maria umiera na pokładzie samolotu lecącego z Hiszpanii do Polski. Dzieci i wnuki Marii nie zdążą się z nią pożegnać, a zamiast hucznego powitania na lotnisku będą łzy i rozpacz, że śmierć przyszła tak nieoczekiwanie i nie pozwoliła im się znów zobaczyć po tak długiej rozłące. Na domiar złego Włodek zniknie bez śladu...

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Włodek będzie czuwał przy zmarłej Marii w 4261 odcinku "Na Wspólnej"

Od samego ranka w 4261 odcinku "Na Wspólnej" Monika (Sylwia Gliwa) wyruszy na poszukiwania Włodka, który będzie czuwał przed prosektorium, chcąc być jak najbliżej żony. Gdy córka i syn Bogdan (Wojciech Brzeziński) odnajdą Ziębę, dowiedzą się, że zgodnie z procedurą ciało Marii musi zostać poddane sekcji. Bo jej śmierć nastąpiła nagle na pokładzie samolotu i tylko sekcja zwłok może potwierdzić, czy przyczyną zgonu był atak serca.

To będzie dla zrozpaczonego Włodka kolejny potężny cios w 4261 odcinku "Na Wspólnej". Nie zgodzi się na sekcję Marii. Będzie chciał pochować żonę bez żadnego lekarskiego badania pośmiertnego. Po interwencji dzieci zmarłej, Michał (Robert Kudelski) poprosi o pomoc w tej sprawię Weronikę (Renata Dancewicz), a ta zwróci się do Kamila Hoffera (Kazimierz Mazur). Bliscy zmarłej będą teraz chcieli się skupić tylko na organizacji pogrzebu.

Kiedy będzie pogrzeb Marii w "Na Wspólnej"?

Ponieważ Włodek nie będzie miał dość sił, by zająć się pogrzebem Marii, to syn Ziębów, Bogdan, w 4262 odcinku "Na Wspólnej" zacznie się przygotowaniami do pochówku. Cały czas będzie przy tym tłumił emocje, smutek i ból po śmierci matki. W końcu i Bogdan kompletnie się rozsypie...

Pogrzeb Marii odbędzie się niedługo potem. Podczas ostatniego pożegnania zmarłej Ziębowej na cmentarzu pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska (Edyta Jungowska), która próbowała ją ratować na pokładzie samolotu, kiedy Maria dostała ataku serca. Właśnie Edyta odegra ważną rolę już w czasie pogrzebu Marii. Przyniesie Włodkowi niezwykle cenny przedmiot związany ze zmarłą Marią...

Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel