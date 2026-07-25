Na Wspólnej. Nowa kobieta w życiu Włodka Zięby w dniu śmierci Marii. Do obsady dołączy Edyta Jungowska - ZDJĘCIA

Edyta Jungowska w obsadzie "Na Wspólnej". Kim będzie jej bohaterka - Dorota Zakrzewska?

Produkcja "Na Wspólnej" na oficjalnej stronie serialu i na Facebooku ogłasza, że do obsady dołączyła Edyta Jungowska, 60-letnia aktorka, znana m.in. z roli siostry Bożenki w "Na dobre i na złe"! Tym samym ujawnia, że nowa bohaterka, Dorota Zakrzewska, pojawi się w wątku Włodka i Marii na krótko przed jej śmiercią. Widzowie muszą się przygotować na wzruszające wydarzenia, które odmienią los Zięby po stracie żony. W cieniu tej tragedii rozwinie się wątek Doroty.

- Ta postać nazywa się Dorota Zakrzewska i pojawia się nagle w samolocie, kiedy Maria i Włodek wracają z Hiszpanii i kiedy rozgrywa się cały dramat. Tutaj na cmentarzu zjawia się tak naprawdę przypadkowo, albo i nie... Zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy - powiedziała Edyta Jungowska na planie "Na Wspólnej".

Po śmierci Marii w samolocie w połowie sierpnia w "Na Wspólnej" tajemnicza Dorota nie zniknie, lecz pojawi się także na pogrzebie żony Włodka. Odegra ważną rolę już podczas uroczystości pogrzebowych. Przyniesie Włodkowi niezwykle cenny przedmiot związany ze zmarłą Marią.

- Przynosi coś bardzo cennego panu Włodkowi, coś co należało do pani Marii. Będzie to pamiątka, która zaginęła podczas dramatycznego lotu z Hiszpanii. Ten gest stanie się początkiem znajomości Doroty i Włodka - ujawniła Edyta Jungowska.

Tak się rozwinie wątek Doroty Zakrzewskiej w "Na Wspólnej" po śmierci Marii Zięby

Edyta Jungowska zapowiedziała, że jako Dorota z "Na Wspólnej" wróci do Polski po wielu latach spędzonych na emigracji i stanie przed trudnym wyzwaniem, by na nowo ułożyć sobie życie w Polsce.

- Będziemy pewnie, mam taką nadzieję, śledzić jej losy tutaj w Polsce. Na pewno postać pojawi się w barze, który prowadzili razem Włodek i Maria. Zresztą doświadczenia tej postaci z Hiszpanii tutaj mocno pomogą i wesprą pana Włodka - dodała nowa aktorka w obsadzie "Na Wspólnej".

Śmierć Marii Zięby w "Na Wspólnej". Jak i kiedy umrze żona Włodka?

W 4260 odcinku "Na Wspólnej" w sierpniu (emisja w poniedziałek, 10.08.2026, w TVN) spotkanie Doroty z Włodkiem w samolocie lecącym z Hiszpanii do Polski mocno wpłynie na życie seniora w najgorszym dla niego momencie. Maria i Włodek będą akurat wracali do kraju, a bliscy przygotują im uroczyste powitanie. Gdy rodzina Ziębów dojdzie na lotnisko, w samolocie rozegra się dramat. Podczas silnych turbulencji Maria dostanie ataku serca. Obecna na pokładzie lekarka natychmiast rozpocznie reanimację, lecz Maria umrze...

Śmierć Marii w 4260 odcinku "Na Wspólnej" wstrząśnie nie tylko całą rodziną zmarłej, ale także jej przyjaciółmi z osiedla przy Wspólnej. Najgorzej odejście żony zniesie Włodek, dla którego będzie to potężny cios.

Następnego dnia, w 4261 odcinku "Na Wspólnej", Monika (Sylwia Gliwa) znajdzie Włodka, który będzie czuwał przed prosektorium, chcąc być jak najbliżej żony. Gdy rodzina go odnajdzie, dowie się, że zgodnie z procedurą ciało Ziębowej musi zostać poddane sekcji. To dla Włodka kolejny cios...