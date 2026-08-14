Na Wspólnej, odcinek 4291: Julka i Leon wrócą do siebie?! Po odwyku wszystko się zmieni - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4291 - czwartek, 8.10.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4291 odcinku "Na Wspólnej" Julka i Leon ponownie do siebie wrócą? Przypomnijmy, że Juszczyk już dwukrotnie zostawił swoją dziewczynę. Najpierw, gdy dopiero zaczynała być uzależniona od narkotyków, ale tak nim zmanipulowała, że w końcu do niej wrócił. Mimo tego, iż tak naprawdę wcale nie przestała brać. A gdy w końcu to odkrył na urodzinach u Maćka (Aleksander Kalczyński), to rzucił ją po raz kolejny, aby w ten sposób zmusić ją do pójścia na odwyk. Tyle tylko, że to wcale nie podziałało!

Ale ostatecznie uzależniona Julka i tak na nim wyląduje, gdy Igor w końcu dowie się prawdy i to z właśnie z pomocą Leona. Nowak skontaktuje się z Juszczykiem, wymusi na nim podanie adresu, a następnie ściągniecie do niego swojej córki, gdzie sam także będzie na nią czeka. Oczywiście, 16-latka zjawi się w kanciapie i to pod wpływem narkotyków, dzięki czemu prawda o jej uzależnieniu wyjdzie na jaw! Wówczas Igor sam zmusi córkę do odwyku, gdy ta nie przestanie brać, mimo zdemaskowania. Julka wreszcie zacznie się leczyć, dzięki czemu w 4291 odcinku "Na Wspólnej" znów będzie dziewczyną Leona?

Leon odwiedzi Julkę na odwyku w 4291 odcinku "Na Wspólnej"!

Zdradzamy, że w 4291 odcinku "Na Wspólnej" Leon przyjedzie do ośrodka Julki razem z Igorem. Tym bardziej, że przecież i jemu będzie zależało na tym, aby ukochana w końcu pokonała nałóg, bo przecież będzie ją kochał i będzie chciał z nią być. Szczególnie, że Nowakówna spełni jego warunek i choć nie przez niego, a ojca, to jednak zacznie się leczyć.

Czy zatem w 4291 odcinku "Na Wspólnej" da Julce kolejną szansę, a para znów do siebie wróci? To wcale nie będzie takie proste! Zwłaszcza, że na odwyku 16-latka pozna już nowego chłopaka, którego od razu przedstawi ojcu i swojemu byłemu, czym wzbudzi zazdrość i niepokój u Juszczyka. Tym bardziej, że chłopak będzie miał papierosa w ręku, przez co będzie mógł wciągnąć jego ukochaną w kolejny nałóg. A sam doskonale będzie wiedział, jakie to niebezpieczne.

Nowakówna i Juszczyk znów będą razem w 4291 odcinku "Na Wspólnej"?

Szczególnie, że w 4291 odcinku "Na Wspólnej" chłopak będzie miał nad nim przewagę, bo na niego Julka z pewnością nie będzie cięta. Szczególnie, że to nie on pomoże zastawić na nią pułapkę, przez co Igor w końcu dowie się o niej prawdy, a właśnie Leon. Być może właśnie to nastolatkowie na spokojnie sobie wyjaśnią, gdy uda im się porozmawiać w cztery oczy. Co z tego wyniknie?

Czy w 4291 odcinku "Na Wspólnej" nastolatkowie znów się pogodzą i będą razem? ZDJĘCIA z tego odcinka mogą na to wskazywać, bo finalnie widać Julkę znów w ramionach Leona. Para czule się przytula, a na twarzy Juszczyka pojawia się nawet uśmiech! A zatem można sądzić, że po raz kolejny do siebie wrócą!

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