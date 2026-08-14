Na Wspólnej, odcinek 4291: Julka na odwyku wpadnie w kolejny nałóg?! Nowy chłopak pokaże jej kolejne używki - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4291 - czwartek, 8.10.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4291 odcinku "Na Wspólnej" Julka wciąż będzie się leczyć na odwyku ze swojego uzależnienia od narkotyków. Zdradzamy, że Igor nie odpuści córce, zwłaszcza, że po jej zdemaskowaniu nastolatka nie przestanie brać i manipulować swoimi najbliższymi. Aż w końcu miarka się przebierze i Nowak zaciągnie dziewczynę do ośrodka terapii uzależnień, nie zważając na jej groźby. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że nie będzie już dla niej żadnego ratunku.

Oczywiście, uzależniona Julka wciąż nie będzie chciała iść na ośrodka, a co dopiero w nim zostać. Ale nie będzie miała wyboru, bo Igor nie da się urobić na jej łzy i ją tam zostawi. Szczególnie, że zrozumie, że tylko w ten sposób więcej nie weźmie. I choć Nowakówna raczej faktycznie przestanie ćpać, bo na odwyku nie będzie mieć dostępu do prochów, to w trakcie pobytu tam w 4291 odcinku "Na Wspólnej" wpadnie w kolejny nałóg?

Julka zacznie palić papierosy w 4291 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4291 odcinku "Na Wspólnej" Julka zbliży się na odwyku do nowego chłopaka, który będzie palił papierosy. A co gorsza, sam także da jej spróbować, niczym wcześniej Leon narkotyków. I niestety każdy wie, jak to się skończyło, bo w końcu Nowakówna się od nich uzależniła. Córka Igora brała razem z chłopakiem, potem sama, aż w końcu przepadła!

Czy w 4291 odcinku "Na Wspólnej" będzie podobnie i po wyleczeniu się z narkotyków Julka wpadnie w kolejny nałóg? Czy tym razem uzależni się od nikotyny i zacznie notorycznie palić papierosy?

Czy Igor i Leon zdołają zapobiec kolejnemu uzależnieniu Julki w 4291 odcinku "Na Wspólnej"?

Możliwe, że w 4291 odcinku "Na Wspólnej" aż tak źle nie będzie, bo nowego chłopaka Julki szybko poznają Igor z Leonem, którzy zjawią się u niej w ośrodku. Kolega Nowakównej powita ich z papierosem w ustach, na co obaj raczej nie spojrzą pozytywnym okiem. A zwłaszcza Juszczyk, który od razu zauważy w nim rywala.

Oczywiście, w 4291 odcinku "Na Wspólnej" Leon nie będzie chciał, aby jego ukochana drugi raz stoczyła się na dno. Podobnie z resztą jak Igor. Czy zatem zdołają to uciąć i zapobiec kolejnemu uzależnieniu Julki? A może Nowakówna wpadnie z deszczu pod rynnę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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