Na Wspólnej, odcinek 4265: Maciek w końcu wyda Julkę przed Ostrowskimi! Nie da się wrobić w kradzież zegarków Arka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4265 - wtorek, 18.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" Ewa i Arek będą szykować się do wieczornego wyjścia, gdy Ostrowski odkryje, że nie ma na ręku zegarka. Kardiochirurg od razu otworzy szufladę i sięgnie do swojego futerału, w którym powinno znajdować się aż sześć zegarków. Ale ku jego zdziwieniu będzie ich tam tylko połowa.

Wówczas w 4265 odcinku "Na Wspólnej" Ostrowski od razu zapyta o to żonę, a gdy ona nie będzie mieć o niczym pojęcia, to od razu zawoła Maćka, na którego spadną pierwsze podejrzenia.

- Ewa, przekładałaś mi tu coś? - spyta ją Arek.

- Gdzie? - spyta zaskoczona Ewa.

- No w szufladzie z zegarkami - wyjaśni jej mąż, po czym zwróci się do Maćka - Maciek! Zejdziesz za chwilę?

- Ale co? Nie ma ich? - spyta jeszcze bardziej zdziwiona.

Ostrowscy dowiedzą się, że to Julka okradła Arka w 4265 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" Arek wprost zapyta Maćka o swoje zegarki, ale i on nie będzie miał o nich żadnego pojęcia. Wówczas i Ewa stanie w obronie chłopaka, sugerując, że może mąż sam je przełożył, ale to nie będzie i on, w związku z czym kolejne podejrzenie padnie na kolegów nastolatka.

- Brałeś mi zegarki? - spyta go wujek.

- Ja twoje zegarki? No co ty - odpowie mu Maciek.

- Były w szufladzie, a teraz ich nie ma. Było ich 6, a są 3 - wyjaśni mu Arek.

- Może gdzieś przyłożyłeś i zapomniałeś? - zasugeruje mu Ewa.

- A po co miałem przekładać? Maciek, odwiedzał cię tu ktoś jak nas nie było? Jakiś znajomy? Kolega? - zacznie dociekać Ostrowski.

Jednak w 4265 odcinku "Na Wspólnej" i koledzy chłopaka nie będą winni. Zwłaszcza, że nawet nie będzie ich w domu Ostrowskich. W zupełnym przeciwieństwie do Julki, którą Maciek w końcu zdecyduje się wydać przed Ewą i Arkiem.

- To znaczy, ja nikogo dzisiaj nie zapraszałem, ale była tu dziś Julka. Mówiła, że ma sprawę do ciebie, a potem nagle się zwinęła - przyzna Maciek.

Ewa i Arek doniosą na złodziejkę Julkę Igorowi w 4265 odcinku "Na Wspólnej"!

W tym momencie w 4265 odcinku "Na Wspólnej" Ostrowscy tylko wymienią się spojrzeniami. Tym bardziej, że Arek już wcześniej podejrzewał, że to właśnie Julka zwinęła z portfela jego żony 200 złotych, a teraz po jej kolejnej wizycie z ich domu znikną jeszcze jego zegarki. W tej sytuacji małżonkowie już nie zbagatelizują sprawy. Szczególnie, że będą mieć pewność, że musiała być to Julka.

I od razu w 4265 odcinku "Na Wspólnej" postanowią to wyjaśnić, dlatego zjawią się w mieszkaniu Igora (Jakub Wesołowski). Tyle tylko, że nastolatki tam nie będzie, bo właśnie będzie mieć kolejny odjazd po sprzedaży zegarków wujka! Jednak to już nie ujdzie jej na sucho, bo Ostrowscy o wszystkim doniosą Nowakowi, który tak tego nie zostawi. Tym bardziej, że zegarki będą o wiele więcej warte niż 200 złotych. A poza tym, będzie chodzić o samą istotę kradzieży...

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