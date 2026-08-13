Na Wspólnej, odcinek 4264: Wspólnik Andrzeja zacznie mu grozić! Załatwi Brzozowskiego i jego rodzinę? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4264 - poniedziałek, 17.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4264 odcinku "Na Wspólnej" zestresowany Andrzej wpadnie do mieszkania Basi (Grażyna Wolszczak) i Krzysztofa i zacznie błagać Smolnego, aby nie publikował materiału o sprzedaży dyplomów na jego uczelni, w którą także będzie zamieszany. Ale obecny mąż Brzozowskiej da mu jasno do zrozumienia, że Gwiazdowie nie odpuszczą tego tematu i on nic z tym nie będzie mógł zrobić. Zwłaszcza, że już i tak wynegocjuje u nich miesiąc obsuwy.

W 4264 odcinku "Na Wspólnej" zrezygnowany Brzozowski wyjdzie z ich mieszkania i zejdzie na dół do samochodu, w którym będzie czekał na niego jego wspólnik. Jednak nie będzie miał dla Jana dobrych wieści.

- No i co? - spyta z nadzieją Ryba.

- To temat życia pani Gwiazdy, nie odpuści - oświadczy mu Brzozowski.

- Zabije ją - wkurzy się Jan.

Ostra kłótnia Andrzeja i Jana w 4264 odcinku "Na Wspólnej"!

W tym momencie w 4264 odcinku "Na Wspólnej" wspólnicy zaczną wyrzucać sobie brudy i na wzajem obarczać się winą. Aż w końcu Jan zacznie otwarcie atakować i Andrzeja, który będzie w lepszej sytuacji, bo będą go łączyły bliższe stosunki z szefami gazety.

- Po co mówiłeś jej komu sprzedawałeś dyplomy? - wytknie mu Andrzej.

- Ja? Ty myślisz, że co? Tobie się upiecze? Załatwiłeś sobie coś u szwagra? - zrewanżuje mu się Jan.

- Smolny nie jest moim szwagrem. Pójdę siedzieć razem z tobą - powie stanowczo Brzozowski.

- W najlepszym razie pójdziemy siedzieć. Nie wiesz, komu sprzedawaliśmy dyplomy? To nie są ludzie szukający rozgłosu. Już na pewno nie tak. Zrobią wszystko, żeby się oczyścić jak szambo wybije. Może oni go powinni zmotywować, co? - zacznie zastanawiać się Ryba.

W tej chwili w 4264 odcinku "Na Wspólnej" do Andrzeja zadzwoni telefon, ale Jan nie pozwoli mu odebrać. Tym bardziej, że zacznie go już podejrzewać o nieczyste intencje!

- Co? - zdziwi się Andrzej, gdy Jan wyrwie mu telefon z rąk.

- Żona dzwoni - wyjaśni mu Andrzej.

- Kto cię tam wie - stwierdzi Ryba.

Ryba nie odpuści Brzozowskiemu w 4264 odcinku "Na Wspólnej"!

I tym w 4264 odcinku "Na Wspólnej" wyprowadzi z równowagi i Brzozowskiego. Ale Ryba nie pozostanie mu dłużny i wyrzuci go z auta.

- Zwariowałeś? Żałuję, że cię poznałem - przyzna mu Andrzej.

- Ja ciebie też. Wypad. No wypad - nakaże mu Jan.

Na koniec w 4264 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej da mu jeszcze ostrzeżenie. Jednak Jan wcale go nie posłucha! Czy zatem skrzywdzi Brzozowskiego i jego najbliższych? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

- Zostaw moją rodzinę w spokoju - powie stanowczo Andrzej.

- Jeszcze się okaże - powie już do siebie Jan, gdy jego wspólnik wysiądzie.

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