Na Wspólnej, odcinek 4274: Przesłuchanie wspólnika Andrzeja! Brzozowski też wpadnie? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4274 - środa, 9.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4274 odcinku "Na Wspólnej" nielegalny proceder ze sprzedażą dyplomów na poznańskiej uczelni Andrzeja i Jana Ryby zacznie się sypać, zgodnie z tym, przed czym Brzozowskiego będzie ostrzegał Smolny (Łukasz Konopka). To właśnie Krzysztof z pomocą Marceliny (Agata Załęcka) zdemaskują ten proces i choć na prośbę Basi (Grażyna Wolszczak) i błagania jej byłego męża, naczelny zgodzi się opóźnić publikację, aby dać ukochanemu Wioli (Tamara Arciuch) czas na uratowanie się przed konsekwencjami, to okaże się to niemożliwym!

Wszystko przez, że Gwiazdowie nie odpuszczą tematu, o czym Smolny także zaalarmuje Brzozowskiego już w 4264 odcinku "Na Wspólnej". Zwłaszcza, że będzie to za gruby temat, bo w aferze udział weźmie nie tylko Sandra (Ina Sobala), ale także mnóstwo znanych osób, co będzie dla gazety prawdziwą bombą. Tym bardziej, że Przemek (Zbigniew Suszyński) i tak nieźle się na nią wykosztuje, a dzięki temu będzie ona mogła mu się zwrócić i to z nawiązką.

Jan Ryba wpadnie w ręce policji w 4274 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 4274 odcinku "Na Wspólnej" uderzy ona w oszustów, bo na komisariacie już wyląduje Jan Ryba, którego nagrają Marcelina z Krzysztofem. Szczególnie, że to właśnie on będzie łącznikiem między klientem, a Andrzejem, który będzie załatwiał jedynie dyplom, w czasie, gdy jego wspólnik wszystko będzie uzgadniał i przyjmował pieniądze.

I z pewnością o to, w 4274 odcinku "Na Wspólnej" wypytają go także Sławek z Igą, którzy zajmą się sprawą sprzedaży fałszywych dyplomów i przesłuchają Jana. Ale czy Ryba przyzna się do winy? A co najważniejsze, czy pociągnie za sobą i Andrzeja, który przecież już wcześniej chciał się z tego wypisać, ale żądny zysków wspólnik mu nie pozwolił? Zwłaszcza, że bez niego nie byłby w stanie dalej tego prowadzić, bo nie miał by kto mu załatwiać dyplomów.

Wspólnik Brzozowskiego wyda go przed funkcjonariuszami w 4274 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy w tej sytuacji w 4274 odcinku "Na Wspólnej" Jan zdecyduje się do wydać? A może jednak Ryba postanowi milczeć? Tego póki co nie wiadomo. Jednak pewnym jest, że Andrzej dłużej tego nie wytrzyma. Tym bardziej, gdy prawdy w końcu dowie się i Wiola, a on zrozumie, że jest już skończony. Do tego stopnia, że zdecyduje się nawet targnąć na swoje życie, aby uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny.

Ale w 4275 odcinku "Na Wspólnej" nie umrze, bo w ostatniej chwili, gdy już będzie się wieszał, odnajdą go Wiola z Basią. Była i obecna żona zdejmą go ze stołka i odwiążą sznur, dzięki czemu uratują mu życie. Jednak wcale nie darują mu tego co zrobił, bon i je to będzie sporo kosztować. Do tego stopnia, że Basia jeszcze długo nie będzie mogła dojść do siebie. Podobnie z resztą jak Wiola. Co wówczas zrobi Andrzej? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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