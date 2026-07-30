Na Wspólnej, odcinek 4276: Dramat Basi po desperackiej próbie Andrzeja! Smolny będzie musiał ratować żonę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4276 - poniedziałek, 14.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4276 odcinku "Na Wspólnej" Basia wciąż nie będzie mogła dojść do siebie po desperackiej próbie Andrzeja. Zdradzamy, że Brzozowska stanie się świadkiem tego, jak jej zdesperowany były mąż wiesza się na sznurku w domu.

Na szczęście, do tragedii nie dojdzie, bo w ostatniej chwili razem z Wiolą go uwolnią, a tym samym uratują mu życie. Ale wówczas w 4276 odcinku "Na Wspólnej" dramat kobiet wcale się nie skończy, bo nie zdołają od zobaczyć tego, czego przed chwilą doświadczyły.

Basia nie poradzi sobie po próbie odebrania sobie życia przez Andrzeja w 4276 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, w przypadku Basi, która w 4276 odcinku "Na Wspólnej" zniesie to zdecydowanie gorzej niż Wiola. Tym bardziej, iż będzie świadoma tego, że wyjście na jaw procederu ze sprzedażą dyplomów na uczelni byłego męża zniszczy ich rodzinę i niestety będzie mieć rację, bo ona omal na dobre nie straci byłego męża, a jej synowie - Daniel (Michał Tomala) i Kuba (Kacper Łukasiewicz) ojca.

W 4276 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowska kompletnie sobie z tym nie poradzi i po próbie odebrania sobie życia przez Andrzeja nagle zniknie! Basia wyjdzie z domu Wioli i Andrzeja i ślad po niej zaginie. Zaalarmowany Smolny natychmiast rozpocznie poszukiwania żony, którą na szczęście uda mu się odnaleźć w lesie.

Krzysztof pomoże żonie w 4276 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4276 odcinku "Na Wspólnej" Basia będzie kompletnie roztrzęsiona i będzie potrzebować pomocy. Krzysztof natychmiast rzuci się na ratunek żonie, a także poinformuje o jej znalezieniu. Smolny przytuli Brzozowską i okaże jej wsparcie, którego w tym momencie kobieta szalenie będzie potrzebować, bo przed oczami wciąż będzie mieć wiszącego Andrzeja.

Ale w 4277 odcinku "Na Wspólnej" desperacja próba Andrzeja mocno dotknie i Wiolę. I nic dziwnego, gdyż w końcu sprawa będzie się tyczyć nie tylko jej męża, ale i zastępcę na uczelni w Poznaniu. A przecież tak jak Basia także będzie świadkiem tej dramatycznej sceny i nie odpuści tego Brzozowskiego, przez którego także sporo naje się strachu.

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