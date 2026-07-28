Na Wspólnej, odcinek 4268: Pogrzeb Marii! Tak będzie wyglądało ostatnie pożegnanie żony Włodka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4268 POGRZEB MARII ZIĘBY - poniedziałek, 31.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4268 odcinku "Na Wspólnej" odbędzie się pogrzeb Marii, która umrze w 4260 odcinku w czasie swojego powrotu z Włodkiem z Hiszpanii do Polski. Zdradzamy, że Ziębowa dostanie ataku serca w trakcie turbulencji, których niestety nie przeżyje. Mimo tego, że obecna na pokładzie lekarka od razu rzuci się jej na pomoc i zacznie ją reanimować. Ale niestety jej życia nie uda się uratować.

W 4260 odcinku "Na Wspólnej" śmierć Marii pogrąży jej bliskich w ogromnej żałobie. I nic dziwnego, bo wówczas odejdzie kluczowa postać, która grała w serialu TVN od samego początku. Jednak po śmierci Bożeny Dykiel 12.02.2026 roku, twórcy zdecydują się na podobny ruch, ale już w zupełnie innych okolicznościach, bo Ziębowa odejdzie nagle i niespodziewanie, bo przecież to jej siostra Róża (Halina Rasiakówna) walczyła z guzem mózgu, a Marii nic nie było, w przeciwieństwie do życia prywatnego, w którym aktorka mierzyła się z problemami zdrowotnymi. Ale scenarzyści musieli jakoś zakończyć ten wątek i wybrali właśnie taki sposób.

Oni wezmą udział w ostatnim pożegnaniu Marii Zięby w 4268 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 4268 odcinku "Na Wspólnej" z tym nie będą mogli pogodzić się najbliżsi Marii, którzy licznie wezmą udział w jej pogrzebie, zorganizowanym przez Bogdana (Wojciech Brzeziński), który w ten sposób sam spróbuje stłumić swoje emocje, ale także nie da rady. Podobnie jak Włodek, który ogrom,nie przeżyje śmierć żony. Ale nie tylko on, bo łzy polecą także z oczu córek Ziębowej - Moniki (Sylwia Gliwa) i Renaty (Marta Jankowska). Jednak lista przygnębionych żałobników będzie o wiele dłuższa.

W 4268 odcinku "Na Wspólnej" w ostatnim pożegnaniu Marii oprócz jej męża i dzieci wezmą udział także i ich pociechy i drugie połówki - Damian (Waldemar Błaszczyk), Kajtek (Mikołaj Szostek), Sławek (Mariusz Słupiński), Daria (Patrycja Topajew), Jarek (Wojciech Rotowski), Kasia (Julia Chatys), Marta (Joanna Jabłczyńska), Żaneta (Anna Guzik), Wojtek (Wojciech Błach), Mania (Zuzanna Kaszuba), Helena (Małgorzata Peczyńska), Weronika (Renata Dancewicz), Michał (Robert Kudelski), Ignacy (Bartek Kaszuba), Basia (Grażyna Wolszczak), Krzysztof Smolny (Łukasz Konopka), czy nowa bohaterka Dorota Zakrzewska (Edyta Jungowska).

Tak będzie wyglądał pogrzeb Marii Zięby w 4268 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4268 odcinku "Na Wspólnej" rodzina i przyjaciele Marii najpierw zbiorą się przed kościołem, aby wziąć udział w mszy żałobnej, a następnie zgromadzą się na cmentarzu, aby po raz ostatni pożegnać Ziębową przed złożeniem urny z jej prochami do grobu. Już w kościele jej najbliżsi pogrążą się w ogromnym bólu, smutku i rozpaczy, a na cmentarzu emocje już sięgną zenitu...

Zwłaszcza, u Włodka, który w 4268 odcinku "Na Wspólnej" nagle nie wytrzyma nad grobem zmarłej żony i tak się rozpłacze, że łzy polecą także i podtrzymującym go córkom i pozostałym żałobnikom, którzy nie będą mogli pogodzić się z odejściem i śmiercią Marii...

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