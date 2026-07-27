Na Wspólnej, odcinek 4260: Dramat Juniora! Nie poradzi sobie po przyłapaniu Jarka z kochanką

"Na Wspólnej" odcinek 4260 - poniedziałek, 10.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4260 odcinku "Na Wspólnej" Junior wciąż nie będzie mógł dojść do siebie po tym, jak nakryje swojego przybranego ojca z kochanką. Tym bardziej, że w tym momencie przestanie on być dla niego autorytetem, bo chłopak spojrzy na niego zupełnie inaczej, gdy zachowa się tak samo jak Eliza. Szczególnie, że wówczas nastolatek zda sobie sprawę, że to naprawdę koniec ich rodziny, skoro już we dwójkę znaleźli sobie innych partnerów.

Jednak w 4260 odcinku "Na Wspólnej" zupełnie nie będzie mógł sobie z tym poradzić. Do tego stopnia, że znów zareaguje złością i to już nie w kierunku Jarka, którego po przyłapaniu z Martyną, zacznie unikać, ale na Elizie i niczemu winnej Hani! Junior zacznie się wyżywać na przybranej matce i siostrze i to jeszcze akurat w nie byle jakim takim momencie.

Tak Bergowie odzyskają Juniora w "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4260 odcinku "Na Wspólnej" Eliza wciąż z niepokojem będzie czekać na ostateczną decyzję sądu rodzinnego, czy dzieci zostaną z nią, czy na dobre je straci. A Junior jeszcze dołoży jej zmartwień. Ale tylko do czasu aż przyjdzie ostateczna decyzja, która oczywiście będzie dla niej pozytywna, bo Junior i Hania będą mogli z nią zostać!

I wówczas złość Juniora w 4260 odcinku "Na Wspólnej" nieco osłabnie, bo zarówno on, jak i jego przyszywana siostra dalej będą mieć dom. Do tego stopnia, że ostatecznie chłopak da szansę i przybranemu ojcu, gdy ten z pomocą Bruna (Dawid Czupryński) za wszelką cenę spróbuje go odzyskać w trakcie wspólnego treningu tenisa, co finalnie, dzięki szczerej rozmowie, mu się uda.

Martyna zaskoczy Jarka w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

Aczkolwiek w 4263 odcinku "Na Wspólnej" znów wszystko się skomplikuje, gdy po odzyskaniu Juniora, Jarek postanowi zapoznać jego i Hanię z Marynę! A to dlatego, że wówczas jego kochanka mocno go zaskoczy! Czy nie zechce poznać dzieci Berga?

Czy w 4263 odcinku "Na Wspólnej" romans Jarka dobiegnie końca? Czy Berg pożałuje tego, że dla chwili ukojenia omal nie stracił przybranego syna. Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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