Na Wspólnej, odcinek 4263: Jarek spróbuje naprawić relację z synem. Junior mu nie wybaczy? - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-24 9:45

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek (Wojciech Rotowski) za wszelką cenę spróbuje naprawić swoje stosunki z Juniorem (Jan Leśniewski) tuż po tym, jak przybrany syn i jego znienawidzi. Chłopak nie daruje mu zdrady z Martyną (Joanna Kuberska), na której na dodatek jeszcze sam go nakryje. Tym bardziej, że ojciec zachowa się dokładnie tak samo jak Eliza (Katarzyna Chorzępa), do której żal będzie miał już wcześniej, a Bergowej trudno to będzie naprawić. Czy zatem w 4263 odcinku "Na Wspólnej" ta sztuka uda się Bergowi? Tym bardziej, że będzie mógł liczyć przy tym na wsparcie! Kogo? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Na Wspólnej" odcinek 4263 - czwartek, 13.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek postanowi zrobić wszystko, aby tylko odzyskać przybranego syna, który znienawidzi go tak samo jak Elizę. Wszystko przez to, że nakryje go na miłosnych igraszkach z Martyną, czego mu nie daruje, bo zachowa się dokładnie tak samo jak Bergowa.

I wówczas Juniorowi już wcale nie będzie żal przyszywanego ojca, bo gdy on będzie się świetnie zabawiał z Wrońską, to on, Hania (Pola Żak) i Eliza będą cierpieć. Zwłaszcza, że w tej sytuacji nie będzie już żadnych szans na uratowanie ich rodziny.

Oczywiście, Junior od razu w złości nawrzuca Jarkowi i się na niego wypnie. Ale Berg za wszelką cenę spróbuje naprawić relację ze swoim przybranym synem, aby na dobre go nie stracić. Szczególnie, że przecież wcześniej wybierze on jego, a nie zdradziecką Elizę i w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek zrobi wszystko, aby na dobre go nie stracić.

Tak Bruno spróbuje pogodzić Jarka z Juniorem w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Junior zostanie zaproszony na wspólną grę tenisa z Jarkiem, Brunem (Dawid Czupryński) i jego kolegą. Chłopaki będą potrzebować 4 kompana do gry, więc wybór oczywiście padnie na przybranego syna Berga. Zwłaszcza, że po rezygnacji z boksu u kochanka przyszywanej matki, Bartka (Krzysztof Wach), nastolatkowi będzie brakować sportu.

Dlatego w 4263 odcinku "Na Wspólnej" zgodzi się zagrać razem z nimi. Ale czy zrobi to dla ojca? A może bardziej dla siebie lub Bruna i jego kolegi? Szczególnie, że na Jarka wciąż będzie zły za to, co zobaczył w mieszkaniu. Do tego stopnia, że zgodzi się wziąć udział w sparingu, ale wyłącznie z Krawczykiem w drużynie, na co wspólnik Berga oczywiście przystanie.

Berg nic nie wskóra u syna w 4263 odcinku "Na Wspólnej"?

Jednak w 4263 odcinku "Na Wspólnej" w trakcie rozgrywki na korcie ojciec i syn będą mieli też chwile dla siebie, aby pogadać. Ale czy Junior będzie w stanie wybaczyć Jarkowi? A może dalej będzie go nienawidził tak samo jak Elizę, która przecież także będzie próbowała za wszelką cenę ratować swoją relację z chłopakiem, ale niestety z marnym skutkiem, bo wciąż będzie on na nią zły.

Czy w 4263 odcinku "Na Wspólnej" podobnie będzie z Jarkiem? A może jednak przyszywanemu ojcu Junior wybaczy? Czy namówi go też do tego w kontekście Elizy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

Junior i Jarek siedzą na ławce na korcie tenisowym. O trudnej rozmowie ojca z synem przeczytasz na SE Superseriale.
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