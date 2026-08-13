Na Wspólnej, odcinek 4263: Grzesiek ostatni dowie się o śmierci Marii. Juliusz wykorzysta swoje kontakty i namierzy Ziębę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4263 - czwartek, 13.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

Żałoba po śmierci Marii będzie trudnym czasem dla wszystkich jest bliskich, ale tylko Żaneta w 4263 odcinku "Na Wspólnej" przypomni sobie, że jej były mąż, Grzesiek Zięba, wciąż nie wie, o tym, co się wydarzyło.

Dlaczego Grzesiek Zięba z "Na Wspólnej" zmienił tożsamość i nie może wrócić do rodziny?

Co więcej, ze względu na to, że od lat Grzesiek żyje z nową tożsamością, bo został objęty programem ochrony świadków policji, najpewniej nie będzie mógł pojawić się na pogrzebie Marii i spotkać się z całą rodziną. Ryzyko, że namierzą go dawni wrogowie, ludzie, przeciwko którym Grzesiek zeznawał wiele lat temu, będzie zbyt duże.

Zaniepokojona Żaneta w 4263 odcinku "Na Wspólnej" podzieli się z Wojtkiem (Wojciech Błach) najgorszymi obawami, że Grzesiek nie tylko nie będzie mógł pożegnać zmarłej Marii na pogrzebie, ale też dowie się o jej śmierci w najgorszy sposób - od policji. Juliusz przypadkiem usłyszy rozmowę Szulców i postanowi pomóc synowej w odnalezieniu Grześka. Sporo przy tym ryzykując. Jak to zrobi?Zobacz też: Na Wspólnej, odcinek 4268: Grzesiek wróci na pogrzeb Marii. Pożegna zmarłą matkę w ukryciu - ZDJĘCIA

Juliusz w 4263 odcinku "Na Wspólnej" zleci odnalezienie Grześka

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" ojciec Wojtka wykorzysta swoje kontakty, aby Grzesiek jak najszybciej dowiedział się, że Maria zmarła na atak serca i że niebawem odbędzie się jej pogrzeb. Juliusz skontaktuje się ze swoim przyjacielem, zaufanym człowiekiem Szajbą (Krzysztof Janczak) i zleci mu odnalezienie Grześka, aby syn Marii i Włodka (Mieczysław Hryniewicz) poznał prawdę o śmierci matki.

- Grzegorz Zięba, pierwszy mąż mojej synowej Żanety. Znajdź go, nawiąż kontakt, to jest pilne...

- Poza oficjalnymi kanałami?

- Gdybym potrzebował oficjalnych kanałów, to bym cię nie prosił... To jest pilne

- Rozumie się... - Szajba w 4263 odcinku "Na Wspólnej" przyjmie zlecenie Juliusza i dość szybko ustali, gdzie jest Grzesiek. To jednak wcale nie oznacza, że teraz wróci do rodziny, by razem ze wszystkimi przeżywać żałobę po śmieci Marii. Już wieczorem Juliusz przekaże Żanecie jego plan się powiódł.

Tak w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Grzesiek dowie się, że Maria nie żyje

W ten sposób w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Grzesiek dowie się, że Maria nie żyje. Nie będzie jednak pewności, że uda mu się pojawić na pogrzebie. Dla Żanety będzie to ogromna ulga. Dzięki Juliuszowi jej były mąż nie dowie się o śmierci mamy od policji, czego najbardziej się obawiała...

Na Wspólnej. Wzruszające pożegnanie Marii Zięby po nagłej śmierci w samolocie