Na Wspólnej, odcinek 4263: Zaskakująca reakcja Martyny na dzieci Jarka! Nie będzie chciała ich poznać?

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-27 12:46

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarkowi (Wojciech Rotowski) uda się odzyskać Juniora (Jan Leśniewski), którego straci, gdy syn nakryje go z Martyną (Joanna Kuberska). Ale dzięki szczerej rozmowie, do której warunki pomoże mu stworzyć Bruno (Dawid Czupryński), Bergowi uda dogadać się z synem i dostać od niego kolejną szansę. Ale czy już w 4263 odcinku "Na Wspólnej" ja straci, gdy Wrońska w zaskakujący sposób zareaguje na propozycję jej zapoznania z Juniorem i Hanią (Pola Żak)? Koniecznie poznaj szczegóły!

"Na Wspólnej" odcinek 4263 - czwartek, 13.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Bruno pomoże Jarkowi zaaranżować spotkanie z Juniorem, który wciąż będzie na niego cięty po tym, jak nakryje go z Martyną. Do tego stopnia, że najpierw na gorąco wyładuje się na przybranym ojcu, po czym zacznie go unikać, a swoją złość zacznie już rozładowywać na Elizie (Katarzyna Chorzępa) i Hani.

Na szczęście, chłopak nieco się uspokoi, gdy sąd rodzinny już oficjalnie przyzna Bergowej nad nimi opiekę, a ich rodzina pogrąży się w żałobie po śmierci Marii (śp. Bożena Dykiel). Do tego stopnia, że w 4263 odcinku "Na Wspólnej" zjawi się na wspólnym treningu tenisa z Jarkiem, Brunem i jego kolegą, a nawet z nimi zagra. Tyle tylko, że z Krawczykiem, a nie Bergiem, w drużynie. Ale po wszystkim odbędzie i z przyszywanym ojcem szczerą rozmowę, która zmieni wszystko!

Jak Martyna zareaguje na Hanię i Juniora w 4263 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Junior zdecyduje się dać przybranemu ojcu jeszcze jedną szansę. Oczywiście, Jarek postanowi tego nie zmarnować i od teraz już niczego nie ukrywać przed swoimi dziećmi. Zwłaszcza, w ich i tak niełatwej sytuacji. Do tego stopnia, że postanowi w końcu zapoznać Martynę ze swoimi dziećmi.

Tyle tylko, że reakcja Wrońskiej w 4263 odcinku "Na Wspólnej" na ten pomysł kompletnie go zaskoczy. Czyżby Martyna wcale nie chciała poznawać Hani i Juniora? A może na to przystanie, jednak w trakcie tego zrobi coś, czego Berg kompletnie nie będzie się spodziewał? Czy będzie to pozytywne, a może raczej negatywne?

Co będzie dalej z Martyną i Jarkiem w 4263 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy po tym w 4263 odcinku "Na Wspólnej" romans Jarka i Martyny dobiegnie końca, a Berg pożałuje tego, że przez kochankę omal nie stracił przybranego syna? A może wręcz przeciwnie, związek pary rozkwitnie, skoro nawet już Junior da im swoje błogosławieństwo?

Jak zareaguje i co takiego zrobi Martyna? Jaki będzie mieć to wpływ na Jarka? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

Na Wspólnej, odcinek 4263: Zaskakująca reakcja Martyny na dzieci Jarka! Nie będzie chciała ich poznać?
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