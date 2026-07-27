Na Wspólnej, odcinek 4261: Jarek przekaże Elizie smutną wiadomość! Nie będą wiedzieli, jak powiedzieć o tym dzieciom

"Na Wspólnej" odcinek 4261 - wtorek, 11.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4261 odcinku "Na Wspólnej" Jarek przekaże Elizie tragiczną wiadomość o śmierci Marii, która umrze po ataku serca w trakcie turbulencji w locie powrotnym z Hiszpanii do Polski. I choć obecna na pokładzie lekarka od razu zacznie ją reanimować, to niestety życia Ziębowej nie uda się uratować. Śmierć żony Włodka (Mieczysław Hryniewicz) mocno wstrząśnie całą ich rodziną, w tym także i Bergową, która przecież traktowała ją jak i swoją babcię.

W tej kolejnej trudnej i jakże smutnej sytuacji w 4261 odcinku "Na Wspólnej" Bergowie znów się zjednoczą niczym przy wyroku sądu rodzinnego, który finalnie przyzna Elizie opiekę na dziećmi. Ale niestety radość z tego powodu nie potrwa długo, bo małżonkom przyjdzie powiedzieć i im o śmierci ich przybranej prababci.

Eliza i Jarek będą musieli powiedzieć dzieciom o śmierci Marii w 4261 odcinku "Na Wspólnej"!

A to wcale w 4261 odcinku "Na Wspólnej" nie przyjdzie im łatwo. Do tego stopnia, że razem zaczną przygotowywać się do tego, aby przekazać im tą smutną wiadomość, wiedząc, że Junior i Hania równie mocno to przeżyją.

A szczególnie Junior, którego los w ostatnim czasie naprawdę nie oszczędzi od romansu Elizy z jego ukochanym trenerem Bartkiem (Krzysztof Wach), po rozpad ich rodziny, niepewną sytuację jego i Hani, aż w końcu przez przyłapanie i Jarka z kochanką Martyną (Joanna Kuberska). A teraz w 4261 odcinku "Na Wspólnej" do tego jeszcze dojdzie tragiczna wiadomość o śmierci Marii i stracie ukochanej prababci już na zawsze. Mimo pozostania w rodzinie Bergów...

Los nie oszczędzi Bergów i w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

Niestety, w 4261 odcinku "Na Wspólnej" los znów nie oszczędzi Bergów, a z czasem wcale nie będzie lepiej. Wszystko przez to, że na horyzoncie będzie jeszcze i pogrzeb Marii, który i Bogdan (Wojciech Brzeziński) mocno przeżyje, z czego zwierzy się jedynie synowi. Berg pęknie przed Jarkiem, a to wcale nie będzie koniec dramatów.

Wszystko przez to, że w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarkowi przyjdzie jeszcze naprawić relację z Juniorem po nakryciu go z Martyną, na co przybrany syn nie zareaguje najlepiej. I choć dzięki pomocy Bruna (Dawid Czupryński) w zorganizowaniu ich spotkania i szczerej rozmowie, Bergowi uda się odzyskać chłopaka, to reakcja Martyny na poznanie jego i Hani znów wszystko skompiluje...

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