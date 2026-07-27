Dziedzictwo, odcinek 991: Mroczny plan Cansel. Semih uszkodzi kroplówkę Poyraza - ZDJĘCIA

„Dziedzictwo” odcinek 991 – poniedziałek, 27.07.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 991. odcinku „Dziedzictwa” Cansel rozkaże Semihowi znaleźć Burhana i rozprawić się z nim, zanim Poyraz przejdzie operację, obudzi się i zacznie dochodzić prawdy o uprowadzeniu Nany. Do porwania dojdzie z winy jej brata. Semihowi nie uda się wykonać zadania. Po postrzeleniu Kilica, handlarz narkotyków zniknie bez śladu, próbując uniknąć zamieszania w całą sprawę.

Zrezygnowany Semih pojawi się z powrotem w szpitalu. Poyraz przeżyje zabieg, jednak wciąż nie odzyska przytomności, ponieważ będzie otrzymywał kroplówkę. Przebudzenie Kilica będzie jednak tylko kwestią czasu.

Plan Cansel na pozbycie się Poyraza w 991. odcinku „Dziedzictwa”

Cansel doskonale zorientuje się w sytuacji i zdecyduje się na wcześniejsze działanie. Siostra wyda bratu polecenie przecięcia przewodu kroplówki, aby opóźnić powrót Poyraza do zdrowia. Semih będzie przerażony, bojąc się oskarżenia o morderstwo, jednak Cansel pozostanie nieugięta.

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– Co tu robisz? – spyta Cansel. – Szukałem go, ale przepadł jak kamień w wodę – wyjawi jej Semih. – Operacja się udała. Poyraz wkrótce dojdzie do siebie i znowu zacznie węszyć. Trzeba opóźnić jego powrót do zdrowia, skoro nie znalazłeś Burhana. Przebij przewód kroplówki, ja wyprowadzę stąd rodzinę – poleci mu siostra. – A jeśli zabijemy go? – przerazi się jej brat. – Nic mu nie będzie. Rób, co mówię – nakaże mu Cansel.

Cansel podejdzie do Cennet, planując wyprowadzenie jej z korytarza, aby umożliwić bratu spokojne wejście do sali Poyraza. Będzie to możliwe, gdy Nazli również opuści pomieszczenie. Matka Kilica początkowo odmówi wyjścia, ale sprytna synowa przekona ją i zabierze stamtąd wraz z Sibel.

– Mamo, chodź przewietrzymy się. Sahin zasłabł. Ty też opadasz z sił – zaproponuje jej synowa. – Nigdzie nie pójdę. Nie ruszę się stąd, dopóki mój syn się nie obudzi – Cennet postawi sprawę jasno, ale i Cansel nie ustąpi – Jesteś wyczerpana. Dobrze ci zrobi gorąca herbata. Musisz nabrać sił. Poraz będzie cię potrzebował. Chodź.

Czy Kilic zginie w 991. odcinku „Dziedzictwa”?

Podstępna Cansel przekona Cennet, co pozwoli Semihowi wkroczyć do akcji. Mężczyzna zrealizuje polecenie siostry. Kroplówka Poyraza rozleje się, pozbawiając go leków.

Czy w 991. odcinku „Dziedzictwa” Kilic pożegna się z życiem? Na szczęście nie. W krytycznym momencie Nana zauważy przeciekający przewód i wezwie Nazli. Ta natychmiast założy nową kroplówkę. Semih zniknie ze szpitala, więc nie będzie w stanie ponownie jej uszkodzić. Poyraz ostatecznie odzyska przytomność.