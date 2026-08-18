Panna młoda, odcinek 177: Cihan spowoduje wypadek, który przyniesie nagły zwrot! Tak pojawi się siostra Hancer - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 177 - piątek, 21.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Kim jest Sila, która pojawi się w 177 odcinku serialu "Panna młoda"? Na to pytanie widzowie TVP1 poznają odpowiedź dopiero za kilka miesięcy, ale ponieważ w Turcji dobiegł już końca 3 sezon telenoweli wiadomo już, że Sila to siostra Hancer, córka Esmy, matki głównej bohaterki "Panna młoda", która z winy Mukadder wiele lat spędziła w więzieniu.

Kłótnia Hancer i Cihana przed wypadkiem w 177 odcinku "Panna młoda"

Tajemnicza kobieta wkroczy do życia Hancer i Cihana w 177 odcinku "Panna młoda", kiedy dojdzie do wypadku! Jak to się stanie, że była żona wsiądzie do samochodu biznesmena? Cihan wcale nie do tego nie zmusi, ale Hancer postanowi raz na zawsze rozmówić się z nim na temat tego, jak traktuje jej obecnego męża, Meliha.

To wystarczy, by milioner znów przestał nad sobą panować. Od razu ruszy spod rezydencji i zażąda od ukochanej odpowiedzi, dlaczego tak broni Meliha, co takiego jest z nim wyjątkowego, że wzięła z nim ślub. Od słowa do słowa zaczną się kłócić.

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- Chcę wysiąść! Zatrzymaj się! - To kierowca decyduje, kiedy należy się zatrzymać samochód! Mów, mamy mnóstwo czasu! Słucham... -Melih to najbardziej honorowy mężczyzna, jakiego znałam! - Kto by pomyślał? - Jest bezinteresowny. Wnosi spokój do życia osoby, z którą przebywa... - Hancer specjalnie rozdrażni Cihana. - Milczysz? Mów, ile ten łobuz dla ciebie znaczy? - Jest miły i skromny! Nie jak ty! - rzuci Hancer i te słowa uderzą w Cihana najmnocniej. - Oczywiście! To cyniczny egoista! Ja taki nie jestem! - wybuchnie - Wszystko robi dla mnie. Nie oczekuje niczego w zamian! Nie zasłużył na te obelgi! - A ja? Nie widzisz, że wszystko robiłem dla nas?!

Tajemnicza ofiara wypadku w 177 odcinku "Panna młoda". To ją potrąci Cihan

W tym momencie przed auto Cihana w 177 odcinku "Panna młoda" wbiegnie młoda kobieta! Hancer tylko krzyknie, aby uważał, lecz będzie za późno. Kiedy oboje wysiądą z samochodu ranna dziewczyna będzie leżała na ulicy, nie dając żadnego znaku życia. Obok niej będzie leżała czarna torebka, która wypadła jej z ręki podczas wypadku. Hancer i Cihan zauważą krwawiącą ranę na głowie kobiety, która nagle otworzy oczy i powie tylko jedno słowo:

- Pomocy...

Tak Hancer i Cihan poznają historię Sili w 177 odcinku "Panna młoda"

W 177 odcinku "Panna młoda" ofiara wypadku Cihana i Hancer trafi do szpitala, a mężczyzna całą winę o tragedię zrzuci na ukochaną. Zarzuci jej, że przez nią mógł zabić tę kobietę.

- Nic by się nie stało, gdybyś nie jechał jak wariat!

W szpitalu zjawi się policjant, który od razu przesłucha Cihana, bo ten zgłosi, że to on spowodował wypadek. - Jak doszło do wypadku?- Wbiegła przed samochód, jakby przed kimś uciekała. Powiedziała "pomocy" i zemdlała - zezna biznesmen.

- Tak właśnie było - potwierdzi Hancer.

Lekarz uspokoi Hancer i Cihana w 177 odcinku "Panna młoda", że kobieta miała szczęście. Nie dozna żadnych złamań podczas upadku. Mimo to na wszelki wypadek zatrzymają ją w szpitalu na obserwacji.

- Kto z nią zostanie? Skontaktowali się z jej rodziną? - zacznie dopytywać przejęta Hancer, a Cihan zwróci się do pacjentki, czy rodzina rannej przyjedzie do szpitala, bo chciałby się z nią zobaczyć. - Powiedziała mi, że nie ma nikogo...

Kiedy byli małżonkowie w 177 odcinku "Panna młoda" odwiedzą ofiarę wypadku, ona nie będzie wiedziała, kim są i dlaczego tak interesują się jej losem. Nie od razu Sila ujawni nawet swoje imię. - Policjant powiedział mi, że uciekała pani przed bandytami. Mam nadzieję, że pani nie skrzywdzili. Chcę pani pomóc...

- Ten park to niezbyt bezpiecznie miejsce. Co w nim pani robiła?

- Od trzech dni tam mieszkam...

W jednej chwili Hancer i Cihan w 177 odcinku "Panna młoda" zrozumieją, że historia tej młodej kobiety jest znacznie bardziej skomplikowana, niż mogło się wydawać. Przez myśl im jednak nie przejdzie, że Sila to siostra Hancer i Cemila, młodsza córka ich matki, Esmy.

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