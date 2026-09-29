Panna młoda, odcinek 228. Beyza wraca do rezydencji i namawia Cihana do ślubu

"Panna młoda" zadebiutowała w Turcji w 2024 roku, a do polskich widzów trafiła 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zastąpiła w ramówce TVP2 telenowelę "Miłość i nadzieja". Zobacz, co twórcy przygotowali dla widzów w 228. odcinku tureckiego hitu.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinien być Cihan? Z Hancer Z Beyzą Z kimś innym

"Panna młoda" odc. 228 – streszczenie. Beyza ma plan

W 228. odcinku serialu "Panna młoda" Beyza próbuje przekonać Cihana, by ponownie wzięli ślub. Tymczasem z życiem żegna się pan Ihsan. Powrót Beyzy do rezydencji wywołuje falę plotek wśród służby. Z kolei Cihan odbywa spotkanie z Fusun.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1952: Dorota dowie się, kim jest prawdziwa matka Franka! Za grubą kasę jego ojczym poda nazwisko

Obsada serialu "Panna młoda". Kto występuje w tureckiej telenoweli?

W głównych rolach w serialu "Panna młoda" podziwiać można Talyę Çelebi, która gra Hançer, oraz Türkseve, wcielającego się w Cihana. Kogo jeszcze widzowie zobaczą na ekranie?

Can Tarakçı gra Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wciela się w Gülsüm,

Elif Çapkin to serialowa Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar odgrywa Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan gra Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci to Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał w Polsce?

Turecka produkcja należy do wyjątkowo długich. Obecnie nakręcono 325 oryginalnych epizodów, które w Turcji podzielono na trzy sezony. Z racji tego, że pojedynczy odcinek trwa tam około dwóch godzin, dla polskich widzów przygotowano krótsze wersje, co oznacza mniej więcej dwukrotne zwiększenie liczby epizodów. Ponieważ serial "Panna młoda" nadal jest emitowany za granicą, ostateczna liczba odcinków nie jest znana. Polscy widzowie spędzą z losami Hançer i Cihana jeszcze co najmniej kilka lat.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Artur przerwie randkę Marysi i Jerzego. Nagle zorientuje się, że chce odzyskać żonę?