M jak miłość. Artur przerwie randkę Marysi i Jerzego. Nagle zorientuje się, że chce odzyskać żonę?

Marysia i Jerzy spędzą razem czas na Mazurach w kolejnych odcinkach "M jak miłość" jesienią

Po wszystkim, co wydarzy się w "M jak miłość" między Marysią a Arturem, wyjazd na Mazury ma być dla Rogowskiej chwilą wytchnienia. Zdrada męża mocno nią wstrząśnie, a romans lekarza z Joanną (Dominika Sakowicz) doprowadzi ich małżeństwo do poważnego kryzysu.

Tymczasem w kolejnych odcinkach "M jak miłość" już pod odkryciu zdrady, podczas pobytu Marysi na Mazurach, pojawi się Jerzy. Mężczyzna od początku zrobi na niej dobre wrażenie, a ich znajomość szybko przestanie być jedynie przypadkowym spotkaniem. Rogowska zgodzi się spędzić z nim więcej czasu i będzie miała okazję zobaczyć, jak dobrze czuje się w jego towarzystwie.

Artur nagle przerwie spotkanie Marysi i Jerzego w "M jak miłość"

W pewnym momencie Marysia i Jerzy w jednym z odcinków "M jak miłość" w listopadzie usiądą razem w restauracji z pięknym widokiem. Otoczeni naturą i spokojnym, mazurskim krajobrazem będą mogli na chwilę zapomnieć o problemach. Nie będzie to jednak tylko niewinna rozmowa dwojga znajomych. Między nimi zacznie pojawiać się coraz większa swoboda i wzajemne zainteresowanie. Marysia nie będzie się spodziewała, że spokojne spotkanie zostanie nagle przerwane. Jerzy na chwilę odejdzie od stolika, a wtedy Rogowska zostanie sama. I właśnie wtedy pojawi się Artur.

Rogowski przyjedzie na Mazury za żoną, choć jeszcze niedawno wydawało się, że po zdradzie powinien dać jej przestrzeń. Lekarz sam doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa, ponieważ przez długi czas prowadził podwójne życie i spotykał się z Joanną. Marysia dowie się o wszystkim i wyprowadzi się, a Artur musi zmierzyć się ze zniknięciem żony. Jednak wkrótce w "M jak miłość" zamiast pozwolić żonie spokojnie poukładać sobie życie, ponownie wkroczy w jej poturbowany świat.

Artur zawalczy o Marysię w następnych odcinkach "M jak miłość"?

Najbardziej niezręczna sytuacja dopiero się zacznie, co pokazują najnowsze "Kulisy serialu M jak miłość". Gdy Jerzy wróci do stolika, może spotkać się z lekarzem twarzą w twarz. Artur zobaczy żonę w towarzystwie innego mężczyzny, co może mocno go zmieszać. Czy właśnie wtedy dotrze do niego, że Marysia naprawdę może zacząć układać sobie życie bez niego?

Rogowski może poczuć zazdrość, której wcześniej nie brał pod uwagę, szczególnie że jeszcze niedawno był przekonany, że to on decyduje o przyszłości swojego małżeństwa. Teraz sytuacja się odwróci. Marysia nie będzie już czekała, aż Artur zdecyduje, czy chce ratować ich związek. Na Mazurach zacznie poznawać Jerzego, który potraktuje ją z szacunkiem i zainteresowaniem.