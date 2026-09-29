M jak miłość. Tak przystojny Jerzy poderwie Marysię. Nowy bohater w wyjątkowy sposób podziękuje Rogowskiej

Marysia pozna Jerzego na Mazurach w kolejnych odcinkach "M jak miłość"

W nowych odcinkach "M jak miłość" jesienią Marysia będzie próbowała poukładać sobie życie po tym, jak jej małżeństwo z Arturem legnie w gruzach. Zdrada męża mocno ją zrani, dlatego wyjazd na Mazury ma być dla Rogowskiej przede wszystkim okazją do odpoczynku i zebrania myśli. Marysia raczej nie będzie nastawiona na poznawanie nowych mężczyzn. Tym bardziej nie będzie się spodziewała, że właśnie podczas wyjazdu pojawi się ktoś, kto wzbudzi jej zainteresowanie. Jerzy od początku zrobi na niej dobre wrażenie. Będzie elegancki, kulturalny i wyraźnie młodszy od Rogowskiej. Ich pierwsze spotkanie nie będzie jednak zwykłym przypadkowym poznaniem się.

Rogowska uratuje Jerzego. Mężczyzna podziękuje jej w wyjątkowy sposób

Marysia znajdzie się w sytuacji, w której Jerzy będzie potrzebował pomocy. Rogowska nie pozostanie obojętna i wkroczy do akcji. To właśnie dzięki temu wydarzeniu oboje będą mieli okazję zamienić ze sobą więcej niż kilka przypadkowych słów. Niebawem w "M jak miłość" Jerzy będzie chciał odwdzięczyć się Marysi za to, co dla niego zrobiła. Pojawi się więc z pięknym, okazałym bukietem róż. Taki gest zrobi na Rogowskiej wrażenie, zwłaszcza że w ostatnim czasie zdecydowanie nie mogła liczyć na podobne chwile ze strony Artura. Rogowski zamiast romantycznych gestów przyniósł żonie przede wszystkim rozczarowanie. Nic więc dziwnego, że elegancki i serdeczny Jerzy może wzbudzić w Marysi zupełnie inne emocje.

Jerzy i Marysia będą chcieli poznać się bliżej w następnych odcinkach "M jak miłość"?

Na kwiatach i podziękowaniach ich znajomość jednak się nie skończy. Marysia szybko przekona się, że dobrze czuje się w towarzystwie Jerzego. Między nimi pojawi się nić porozumienia, choć oboje będą dopiero sprawdzać, dokąd może ich zaprowadzić ta znajomość. Rogowska zgodzi się na wspólne spędzenie czasu z nowo poznanym mężczyzną. Nie będzie to jednak od razu wielki romans. Po tym, co przeżyła z Arturem, Marysia będzie potrzebowała przede wszystkim spokoju i poczucia, że przy drugim człowieku może po prostu dobrze się czuć. Jerzy właśnie to zacznie jej dawać. A ich pierwsze spotkania na Mazurach pokażą, że w życiu Marysi może pojawić się ktoś zupełnie nowy. Problem w tym, że Artur wcale nie zamierza tak łatwo zniknąć z jej życia.