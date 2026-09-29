Barwy szczęścia, odcinek 3419: Bruno załatwi Karolinę, kiedy tylko wyjdzie z aresztu! Wypędzi ją z hotelu? - ZDJĘCI

Aresztowana Karolina wyjdzie na wolność w 3419 odcinku "Barw szczęścia"

Aresztowanie Karoliny doprowadzi do tego, że w 3419 odcinku "Barw szczęścia" Bruno przejrzy na oczy! Policja zatrzyma żonę Stańskiego w hotelu już po tym, jak inspektor Majak (Łukasz Borowski) dostanie od Celiny (Orina Krajewska), że Karolina dopuściła się przestępstwa, że wrobiła Justina (Jasper Sołtysiewicz) w zdradę! Jakby tego było mało Karolinę pogrąży jej wspólnik, specjalista od deep fake'ów, który sfingował nagranie z Justinem całującym Reginę (Kamila Kamińska).

To jednak nie oznacza, że Karolina spędzi długie miesiące za kratami więziennej celi. Jej obrony podejmie się Klemens (Sebastian Perdek), którego Bruno zatrudni, by wyciągnął jego żonę z aresztu. Prawnik odniesie sukces.

Już w 3419 odcinku "Barw szczęścia" Karolina odzyska wolność, policja ją wypuści, lecz nadal będzie prowadziła przeciwko niej śledztwo. Z kolei Klemens będzie musiał znaleźć dowód na niewinność żony Bruna.

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Tak Bruno pozbędzie się Karoliny z hotelu w 3419 odcinku "Barw szczęścia"

Przed Stańskim w 3419 odcinku "Barw szczęścia" będzie za to trudna rozmową z Amelią (Stanisława Celińska). Nie zdoła już ukryć przed nią prawdy o aresztowaniu Karoliny. Matka Bruna kolejny raz ostrzeże go przed nową żoną, określając ją jako mściwą i bezwzględną intrygantkę. Amelia zacznie się bać, że Bruno będzie jej następną ofiarą.

Wypuszczona z aresztu Karolina wróci do hotelu, ale w 3419 odcinku "Barw szczęścia" Bruno zacznie ją traktować inaczej! Niby ucieszy się, że żona jest na wolności,przytuli ją, ale w tak cyniczny sposób, jakby szukał okazji, by pozbyć się jej raz na zawsze. To dlatego zaczyna traktować ukochaną z wyraźnym dystansem i niespodziewanie oświadczy, że powinna zrezygnować z pracy w hotelu na rzecz prowadzenia domu.

Przebiegła Karolina w 3419 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie miała nic do gadania! Bruno załatwi ją tak skutecznie, że wypędzi ją ze swojego hotelu. Tyle że ona nie da się tak łatwo przegonić i podejmuje usilne starania, żeby odzyskać posadę, dzięki której rządziła interesem męża. Jej miejsce zajmie jednak Justin...

Kiedy 3419 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3419 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 14 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Oto czeka Karolinę w nowym sezonie! Pójdzie do więzienia i zdradzi Bruna?