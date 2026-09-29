Barwy szczęścia, odcinek 3411: Malwina przestanie pociągać Hermana! O intymnych chwilach z mężem będzie mogła pomarzyć - ZDJĘCIA

Malwina będzie zazdrosna o klientki Hermana! W 3411 odcinku "Barw szczęścia" nie ukryje emocji

W 3411 odcinku "Barw szczęścia" Malwina zacznie dzień od sytuacji, która mocno zachwieje jej pewnością siebie. Zobaczy Hermana przy pracy z młodą i bardzo atrakcyjną klientką. Z punktu widzenia Kolskiego nie wydarzy się nic podejrzanego. Mężczyzna będzie wykonywał swoją pracę masażysty dokładnie tak jak zawsze. Dla jego żony sama bliskość innej kobiety okaże się jednak trudna do zaakceptowania...

Malwina w 3411 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie potrafiła udawać, że nic jej to nie obchodzi. Rozmowa z Hermanem szybko zejdzie na temat jego klientek, a Brodzińska da mężowi wyraźnie do zrozumienia, że czuje zazdrość. Problem w tym, że Kolski nie będzie miał sobie nic do zarzucenia. Jego kontakt z kobietami wynika przecież z charakteru pracy, którą wykonuje od dawna. To jednak nie uspokoi Malwiny. W 3411 odcinku "Barw szczęścia" widok atrakcyjnej klientki wystarczy, żeby w jej głowie pojawiły się pierwsze wątpliwości. Brodzińska zacznie porównywać się z kobietami, które każdego dnia pojawiają się u Hermana na masażach, a stąd już tylko krok do pytania, czy mąż nadal patrzy na nią tak samo jak kiedyś?

Malwina w 3411 odcinku "Barw szczęścia" będzie chciała romantycznych pieszczot. Herman ją odrzuci!

W 3411 odcinku "Barw szczęścia" zazdrość z całego dnia nie minie, kiedy małżonkowie zostaną wreszcie sami. Wieczorem Malwina będzie chciała przekonać się, że między nią i Hermanem wszystko nadal jest w porządku. W łóżku przed snem spróbuje zachęcić męża do romantycznych pieszczot. Brodzińska może liczyć na to, że bliskość rozwieje wszystkie jej wcześniejsze wątpliwości. Zamiast tego w 3411 odcinku "Barw szczęścia" spotka ją kolejne rozczarowanie. Herman nie będzie miał ochoty na intymne chwile. Zdecydowanie odrzuci zaloty żony i wyjaśni, że jest zmęczony oraz zwyczajnie chce mu się spać.

Dla Hermana sprawa może być zupełnie prosta. Późna pora, cały dzień pracy i zmęczenie wystarczą, żeby nie miał ochoty na seks. Malwina w 3411 odcinku "Barw szczęścia" nie przyjmie jednak tego wytłumaczenia tak łatwo. W jej głowie od razu połączą się dwie sytuacje. Najpierw atrakcyjne kobiety korzystające z masaży Hermana, a kilka godzin później jego odmowa w sypialni. Brodzińska odbierze to bardzo osobiście.

Kiedy 3411 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3411 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 2 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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