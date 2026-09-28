Barwy szczęścia, odcinek 3407: Oburzona Amelia potępi kolejny ślub Bruna i Karoliny! Nie będzie chciała brać udziału w tym cyrku - ZDJĘCIA

Drugi ślub Karoliny i Bruna w 3407 odcinku "Barw szczęścia" wkurzy Amelię

Karolina i Bruno wezmą drugi ślub w 3407 odcinku "Barw szczęścia", ale ceremonia w stylu ranczo w hotelu będzie tylko sprytnym zabiegiem marketingowym! Dlaczego? W ten sposób żona Stańskiego spróbuje poprawić opinie o jego hotelu, zniszczoną nie tylko po aferze z policją, którą nasłał na nich Justin (Jasper Sołtysiewicz), ale także po nalocie funkcjonariuszy na dilera, który sprzedawał narkotyki Renacie (Anna Mrozowska) w jednym z pokoi!

Zaproszenie na ślub i wesele syna przyjmie Amelia, która jednak w 3407 odcinku "Barw szczęścia" odkryje, że impreza jest udawana. Stański usłyszy w finale od matki kilka gorzkich słów, że Karolina zawładnęła jego życiem do tego stopnia, że robi wszystko to, czego oczekuje od niego przebiegła i zachłanna żona.

- Nie interesuje mnie, synu, czy ci się podoba to, co mówię… Uważam, że robicie tu cyrk, a nie ślub! Wam chodzi tylko o przykrycie tej ostatniej afery! Cała reszta to tylko przedstawienie! Wszystkich nas wykorzystaliście wyłącznie do biznesowych celów! Bo przecież im też nie powiedzieliście, o co tu tak naprawdę chodzi, prawda?

- Ważne, że tu są... I że cieszą się razem z nami - tłumaczenia Bruna nie przekonają jednak Amelii.

- Tylko dlatego, że nie wiedzą, że grają w waszym teatrzyku! Zmieniasz się, synu, widzę to... Kiedyś wpływ miała na ciebie Bożena, dobry wpływ. A teraz…

- Mamo, naprawdę chcesz mi zepsuć ten dzień? Myśl sobie, co chcesz, ale dla mnie to ważna impreza!

- A dla mnie to przedstawienie! Nie chcę tu być...

- I co mam ci na to odpowiedzieć?

- Nic. Zawołaj mi taksówkę! - oburzona Amelia potępi ślub Bruna z kobietą, która tak nim rządzi.

Amelia w 3407 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie z hotelu podczas wesela i wzbudzi podejrzenia Karoliny!

Na tym jednak nie koniec, bo w 3407 odcinku "Barw szczęścia" wyjście matki Bruna z hotelu nie umknie uwadze Karoliny. Od razu zacznie dopytywać, dlaczego Wiśniewska opuściła ich wesele. Stański okłamie żonę, że Amelia poczuła się zmęczona...

Na weselu Karoliny i Bruna w 3407 odcinku "Barw szczęścia" nie zabraknie też dociekliwej dziennikarki Weroniki (Maria Świłpa), która zacznie wypytywać Kajtka (Jakub Dmochowski), czemu Justin nie dostał zaproszenia. To właśnie od Weroniki Amelia dowie się, że to ślub ustawka i że Bruno nie raz już oszukiwał nie tylko matkę...

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Kiedy 3407 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3407 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Oburzona Amelia potępi kolejny ślub Bruna z Karoliną!