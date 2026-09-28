Barwy szczęścia, odcinek 3416: Luiza i Kacper będą razem? Tak wpadną sobie w oko - ZDJĘCIA

Luiza od razu zwróci uwagę Kacpra w 3416 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3416 odcinku "Barw szczęścia" Bianchiemu w końcu uda się znaleźć korepetytora, który będzie w stanie przygotować go do matury z matematyki. Jego wybór nie bez powodu padnie na mądrego Kacpra, który oczywiście zgodzi się pomóc. Jabłoński stawi się w umówionym miejscu, jednak już od wejścia jego uwagę mocniej przykuje ktoś inny niż jego uczeń.

Wszystko przez to, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w 3416 odcinku "Barw szczęścia" Kacper wejdzie w drogę Luzie, która od razu wpadnie mu w oko. Do tego stopnia, że Jabłoński na chwile stanie jak oczarowany.

- Przepraszam... - powie Luiza.

- To ja przepraszam - przyzna Kacper.

Jabłoński zachwyci się wiedzą Wójcikównej w 3416 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak wtedy w 3416 odcinku "Barw szczęścia" Romeo już przywoła Kacpra do swojego stolika, przez co czar pryśnie. Ale tylko do czasu aż Luiza nie podejdzie do ich stolika, aby zebrać od nich zamówienie. Tym bardziej, że wtedy wywrze na Jabłońskim jeszcze większe wrażenie, gdy popisze się przed nim swoja wiedzą.

- Polecamy dzisiaj wege tartę i oryginalne chińskie herbaty - zaproponuje im kelnerka.

- Nie będziemy jeść. Ale herbatę chętnie, poproszę - powie Kacper, z kolei Romeo poprosi o kawę - Na pobudzenie szarych komórek.

- Błąd. W przeciwieństwie do kawy, która działa szybko, ale chwilowo, działanie herbaty rozłożone jest w czasie - pouczy go Luiza, po czym opowie historię o chińskim cesarzu, który już ponad dwa tysiące lat przed naszą erą odkrył, że zielona herbata wspomaga koncentrację.

- Ale ja nie zdaję poprawkowej matury z historii, tylko z matmy - zauważy Bianchi.

W tym momencie w 3416 odcinku "Barw szczęścia" Luiza przyzna, że sama także udziela Romeowi korepetycji z biologi, a Kacper chętnie podchwyci temat, co doprowadzi Włocha do szału, bo nie będzie w stanie się skupić nad zadaniami, które zadał mu korepetytor.

- A możecie pogadać gdzie indziej? Albo się przesiądę - zdenerwuje się Romeo.

Zaintrygowany Kacper nie odczepi się od Luizy w 3416 odcinku "Barw szczęścia"!

Wówczas w 3416 odcinku "Barw szczęścia" Luiza odejdzie, jednak po chwili znów wróci do chłopaków i przyniesie po chińskim ciasteczku z wróżbą jako bonus od firmy. Ale wówczas i Kacper postanowi popisać się przed nią i swoją wiedzą i wyjaśni dziewczynie, że ta nazwa jest myląca, bo tak naprawdę te ciasteczka trafiły do Chin z Japonii.

- Ile ty wiesz... - zachwyci się nim Luiza.

Chwilę później w 3416 odcinku "Barw szczęścia" kelnerka znów zostawi ich samych, a Romeo wręczy Kacprowi test, który mu zadał. Tyle tylko, że kompletnie nie będzie mógł się na nim skupić, podobnie z resztą jak Jabłoński, który będzie zajęty czymś, a raczej kimś innym.

- Tobie chyba też trudno tu się skupić... Może spotkamy się następnym razem w bibliotece? - zaproponuje mu Romeo.

- Ten lokal mi odpowiada - uzna Kacper.

- Lokal czy towarzystwo? - uśmiechnie się Bianchi, który doskonale będzie zdawał sobie sprawę, że ta druga odpowiedź jest słuszna. I wcale się nie pomyli, bo Jabłoński faktycznie stanie się częstym gościem Wójcikowej, także i poza korepetycjami z Włochem, co i jej wyraźnie się spodoba. Czy zatem Luiza i Kacper zostaną parą i po swoich ostatnich nieudanych związkach znajdą szczęście u swego boku? Wiele na to wskazuje!

Kiedy 3416 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3416 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 9 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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