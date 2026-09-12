Barwy szczęścia, odcinek 3405: Plotki o Mariuszu i Jance dotrą do Ksawerego. Powie o wszystkim Kasi - ZDJĘCIA

Ksawery usłyszy plotki o Mariuszu w 3405. odcinku „Barw szczęścia”

W 3405. odcinku "Barw szczęścia" znowu pojawią się podejrzenia na temat romansu Mariusza i Janki. Dziewczyna już w przeszłości próbowała na różne sposoby przekonać do siebie przystojnego rolnika. Romantyczne zaloty i głośne intrygi to jej specjalność - jak już zdążyli przekonać się widzowie "Barw szczęścia". Teraz plotki na temat ich miłosnych przygód powrócą jak bumerang.

Ksawery oprze swoje podejrzenia na tym, co usłyszy w Brzezinach. W podwarszawskiej miejscowości zaczną krążyć plotki o rzekomo zbyt bliskiej relacji Janki i Mariusza. Wszystko zacznie się od tragicznych wydarzeń. W 3403. odcinku „Barw szczęścia” ojciec dziewczyny, Dąbrowski (Piotr Kazimierczak), umrze na jej oczach, a świadkiem tych dramatycznych chwil będzie Mariusz. Narzeczony Kasi uzna, że powinien otoczyć Jankę wsparciem w najtrudniejszym momencie. Kasia nie tylko nie będzie miała nic przeciwko, ale sama okaże ukochanemu zrozumienie po bolesnej stracie.

Ksawery mocno namiesza w głowie Kasi w 3405. odcinku „Barw szczęścia”

Słowa Ksawerego sprawią, że Kasia zacznie inaczej patrzeć na relację Mariusza i Janki. Do tej pory akceptowała zaangażowanie partnera w pomoc dziewczynie, jednak po oskarżeniach syna pojawi się w niej niepokój. Kolejne wydarzenia tylko go spotęgują. Podczas pogrzebu Dąbrowskiego w 3407. odcinku „Barw szczęścia” Kasia usłyszy od jednej z sąsiadek ostrzeżenie dotyczące Janki. Kobieta zwróci jej uwagę na zachowanie dziewczyny i jej bliską relację z Mariuszem. W efekcie Kasia zacznie się zastanawiać, czy za pomocą, której jej partner udziela Jance, rzeczywiście nie kryje się coś więcej.

„Barwy szczęścia” odcinek 3405 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3405. zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Barwy szczęścia” – opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy skupiający się na mieszkańcach Zacisznej i ich bliskich. Historie bohaterów dotyczą między innymi relacji rodzinnych, miłości, problemów zawodowych oraz trudnych życiowych decyzji.

W serialu występują m.in.:

Katarzyna Glinka jako Katarzyna Górka-Sadowska

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Anna Mrozowska jako Renata Nowak

Karolina Chapko jako Dominika

Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Andrzej Popiel jako Kajetan Broda

Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska

Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)

Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz

Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska

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„Barwy szczęścia” - quiz wiedzy o serialu. Przekonaj się, czy jesteś uważnym widzem! Pytanie 1 z 11 Jak nazywa się osiedle, na którym mieszkają bohaterowie serialu? Pod Gruszą Pod Modrzewiem Pod Sosnami Następne pytanie