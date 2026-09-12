Barwy szczęścia, odcinek 3405: Plotki o Mariuszu i Jance dotrą do Ksawerego. Powie o wszystkim Kasi - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-12 17:30

W 3405. odcinku „Barw szczęścia” dojdzie do poważnego nieporozumienia między Kasią (Katarzyna Glinka) a Mariuszem (Rafał Cieszyński). Wszystko za sprawą Ksawerego (Bartosz Gruchot), który usłyszy w podwarszawskich Brzezinach plotki na temat narzeczonego mamy. Chłopak uzna, że Mariusz mógł dopuścić się zdrady. Swoim oskarżeniem wprawi Kasię w osłupienie. Czy rzeczywiście będzie miała powody, by podejrzewać partnera o niewierność?

Ksawery usłyszy plotki o Mariuszu w 3405. odcinku „Barw szczęścia”

W 3405. odcinku "Barw szczęścia" znowu pojawią się podejrzenia na temat romansu Mariusza i Janki. Dziewczyna już w przeszłości próbowała na różne sposoby przekonać do siebie przystojnego rolnika. Romantyczne zaloty i głośne intrygi to jej specjalność - jak już zdążyli przekonać się widzowie "Barw szczęścia". Teraz plotki na temat ich miłosnych przygód powrócą jak bumerang.

Ksawery oprze swoje podejrzenia na tym, co usłyszy w Brzezinach. W podwarszawskiej miejscowości zaczną krążyć plotki o rzekomo zbyt bliskiej relacji Janki i Mariusza. Wszystko zacznie się od tragicznych wydarzeń. W 3403. odcinku „Barw szczęścia” ojciec dziewczyny, Dąbrowski (Piotr Kazimierczak), umrze na jej oczach, a świadkiem tych dramatycznych chwil będzie Mariusz. Narzeczony Kasi uzna, że powinien otoczyć Jankę wsparciem w najtrudniejszym momencie. Kasia nie tylko nie będzie miała nic przeciwko, ale sama okaże ukochanemu zrozumienie po bolesnej stracie.

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Słowa Ksawerego sprawią, że Kasia zacznie inaczej patrzeć na relację Mariusza i Janki. Do tej pory akceptowała zaangażowanie partnera w pomoc dziewczynie, jednak po oskarżeniach syna pojawi się w niej niepokój. Kolejne wydarzenia tylko go spotęgują. Podczas pogrzebu Dąbrowskiego w 3407. odcinku „Barw szczęścia” Kasia usłyszy od jednej z sąsiadek ostrzeżenie dotyczące Janki. Kobieta zwróci jej uwagę na zachowanie dziewczyny i jej bliską relację z Mariuszem. W efekcie Kasia zacznie się zastanawiać, czy za pomocą, której jej partner udziela Jance, rzeczywiście nie kryje się coś więcej.

„Barwy szczęścia” odcinek 3405 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3405. zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Barwy szczęścia” – opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy skupiający się na mieszkańcach Zacisznej i ich bliskich. Historie bohaterów dotyczą między innymi relacji rodzinnych, miłości, problemów zawodowych oraz trudnych życiowych decyzji.

W serialu występują m.in.:

  • Katarzyna Glinka jako Katarzyna Górka-Sadowska
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Anna Mrozowska jako Renata Nowak
  • Karolina Chapko jako Dominika
  • Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska
  • Andrzej Popiel jako Kajetan Broda
  • Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska
  • Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)
  • Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz
  • Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska
Mariusz przytula smutną Jankę. Na miniaturowej wstawce zamyślona Kasia. O Barwach szczęścia czytaj w SE Superseriale.
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Pytanie 1 z 11
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