Barwy szczęścia, odcinek 3405: Plotki o Mariuszu i Jance dotrą do Ksawerego. Powie o wszystkim Kasi - ZDJĘCIA

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Ksawery usłyszy plotki o Mariuszu w 3405. odcinku „Barw szczęścia”
W 3405. odcinku "Barw szczęścia" znowu pojawią się podejrzenia na temat romansu Mariusza i Janki. Dziewczyna już w przeszłości próbowała na różne sposoby przekonać do siebie przystojnego rolnika. Romantyczne zaloty i głośne intrygi to jej specjalność - jak już zdążyli przekonać się widzowie "Barw szczęścia". Teraz plotki na temat ich miłosnych przygód powrócą jak bumerang.
Ksawery oprze swoje podejrzenia na tym, co usłyszy w Brzezinach. W podwarszawskiej miejscowości zaczną krążyć plotki o rzekomo zbyt bliskiej relacji Janki i Mariusza. Wszystko zacznie się od tragicznych wydarzeń. W 3403. odcinku „Barw szczęścia” ojciec dziewczyny, Dąbrowski (Piotr Kazimierczak), umrze na jej oczach, a świadkiem tych dramatycznych chwil będzie Mariusz. Narzeczony Kasi uzna, że powinien otoczyć Jankę wsparciem w najtrudniejszym momencie. Kasia nie tylko nie będzie miała nic przeciwko, ale sama okaże ukochanemu zrozumienie po bolesnej stracie.
Ksawery mocno namiesza w głowie Kasi w 3405. odcinku „Barw szczęścia”
Słowa Ksawerego sprawią, że Kasia zacznie inaczej patrzeć na relację Mariusza i Janki. Do tej pory akceptowała zaangażowanie partnera w pomoc dziewczynie, jednak po oskarżeniach syna pojawi się w niej niepokój. Kolejne wydarzenia tylko go spotęgują. Podczas pogrzebu Dąbrowskiego w 3407. odcinku „Barw szczęścia” Kasia usłyszy od jednej z sąsiadek ostrzeżenie dotyczące Janki. Kobieta zwróci jej uwagę na zachowanie dziewczyny i jej bliską relację z Mariuszem. W efekcie Kasia zacznie się zastanawiać, czy za pomocą, której jej partner udziela Jance, rzeczywiście nie kryje się coś więcej.
„Barwy szczęścia” odcinek 3405 – data i godzina emisji
Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3405. zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Barwy szczęścia” – opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy skupiający się na mieszkańcach Zacisznej i ich bliskich. Historie bohaterów dotyczą między innymi relacji rodzinnych, miłości, problemów zawodowych oraz trudnych życiowych decyzji.
W serialu występują m.in.:
- Katarzyna Glinka jako Katarzyna Górka-Sadowska
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Anna Mrozowska jako Renata Nowak
- Karolina Chapko jako Dominika
- Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska
- Andrzej Popiel jako Kajetan Broda
- Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska
- Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)
- Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz
- Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska