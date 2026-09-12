Barwy szczęścia, odcinek 3408: Amelia nie będzie dumna z syna. Farsa ze ślubem mocno ją rozczaruje

W 3408. odcinku „Barw szczęścia” Amelia nie zaakceptuje pomysłu Bruna

Amelia będzie jedną z osób, które szczególnie źle odbiorą pomysł Bruna i Karoliny. W 3407. odcinku „Barw szczęścia” matka Stańskiego zorientuje się, że uroczystość organizowana w hotelu jest starannie przygotowanym spektaklem dla mediów. Nie ukryje wtedy swojego oburzenia. Dla Amelii problemem nie będzie więc sam medialny rozgłos wokół syna. Dotknie ją najbardziej fakt, że Bruno zdecyduje się wykorzystać ślub do poprawienia wizerunku hotelu.

Amelia w 3408. odcinku „Barw szczęścia” powie Basi, co myśli o synu

W 3408. odcinku "Barw szczęścia" emocje sięgną zenitu. Choć Karolina i Bruno będą mogli uznać całe przedsięwzięcie za sukces, a publikacja dotycząca ich ślubu przyniesie hotelowi wyraźne korzyści wizerunkowe, Amelia nie będzie podzielała ich entuzjazmu. W rozmowie z Basią otwarcie wyrazi swoje rozczarowanie postawą syna. Nie będzie potrafiła spojrzeć na medialny sukces jak na powód do dumy, ponieważ za efektowną publikacją będzie widziała przede wszystkim farsę, w której Bruno świadomie wziął udział. Amelia będzie miała świadomość, że za całą historią o ślubie kryje się próba odwrócenia uwagi od problemów, które wcześniej pojawiły się w hotelu.

Dziennikarskie śledztwo Weroniki trwa w 3408. odcinku „Barw szczęścia”

Sprawa zaczęła się od zatrzymania dilera w hotelu Stańskich. W 3403. odcinku „Barw szczęścia” komisarz Majak przesłuchał Bruna i Karolinę, a Modrzycki chciał nagłośnić aferę. Stański zdołał jednak zablokować publikację, wykorzystując swoje kontakty w redakcji „Szoku”. W 3404. odcinku konflikt wokół sprawy jeszcze się zaostrzył, a Weronika zarzuciła Modrzyckiemu przyjęcie korzyści od Bruna.

Kiedy Stańscy zorganizowali medialną inscenizację ślubu, Weronika zamiast skupić się na promowaniu hotelu postanowiła drążyć niewygodny temat. W 3405. odcinku zaczęła zdobywać informacje dotyczące obecności dilera w hotelu oraz nielegalnego obrotu lekami. W 3408. odcinku nadal będzie prowadzić swoje dziennikarskie śledztwo, podczas gdy Bruno będzie przekonany, że dzięki medialnemu sukcesowi udało mu się odsunąć aferę na dalszy plan.

„Barwy szczęścia” odcinek 3408 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3408. zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Barwy szczęścia” – opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy skupiający się na mieszkańcach Zacisznej i ich bliskich. Historie bohaterów dotyczą między innymi relacji rodzinnych, miłości, problemów zawodowych oraz trudnych życiowych decyzji.

W serialu występują m.in.:

Katarzyna Glinka jako Katarzyna Górka-Sadowska

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Anna Mrozowska jako Renata Nowak

Karolina Chapko jako Dominika

Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Andrzej Popiel jako Kajetan Broda

Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska

Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)

Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz

Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska

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„Barwy szczęścia” - quiz wiedzy o serialu. Przekonaj się, czy jesteś uważnym widzem! Pytanie 1 z 11 Jak nazywa się osiedle, na którym mieszkają bohaterowie serialu? Pod Gruszą Pod Modrzewiem Pod Sosnami Następne pytanie