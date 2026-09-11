Barwy szczęścia, odcinek 3411: Lucyna naśle na Huberta policję! Wrobi go w nękanie, kiedy wyda się, że jest matką Wilka - ZDJĘCIA

To dlatego Lucyna napuści na Huberta policję w 3411 odcinku "Barw szczęścia"

Tożsamość Lucyny Zwierzchowskiej w 3411 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie już tajemnica! To Natalia Zwoleńska (Maria Dejmek) przekaże Joasi (Anna Gzyra) informacje, które potwierdzą, że Lucyna to matka Macieja Wilka, podłego dewelopera, który chce przejąć dom Pyrków, by zrównać go z ziemią, bo przy ulicy Zacisznej budowę drogę ekspresową!

To będzie wstrząs dla Pyrków, kiedy w 3411 odcinku "Barw szczęścia" zdemaskują intrygi Wilka oraz kłamstw Lucyny. Stanie się dla nich jasne, że od początku Wilk sterował matką, że Zwierzchowska celowo wykupiła udziału w ich domu od Iwony (Izabela Zwierzyńska), by zrealizować bezwzględny plan dewelopera. Oboje będą przekonani, że ich działania przeciwko Pyrkom przyniosą oczekiwany skutek.

Kiedy prawdziwe oblicze Lucyny wyjdzie na jaw w 3411 odcinku "Barw szczęścia" podstępna seniorka wcale nie zniknie z życia Pyrków! Nie zostawi im domu i nie będzie ratowała się ucieczką. Lucyna i Wilk będą mieli coś jeszcze w zanadrzu!

Blady strach padnie na Huberta, gdy w 3411 odcinku "Barw szczęścia" do jego domu wkroczy policja. Posterunkowa Daria (Natalia Szczypka) zawiadomi Pyrkę, że dostała od Zwierzchowskiej zawiadomienie o nękaniu, którego miał się dopuścić wobec współwłaścicielki domu. Na szczęście interwencja policji nie skończy się zatrzymaniem Huberta!

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Hubert zmierzy się z Wilkiem w 3411 odcinku "Barw szczęścia"

Ale w 3411 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka stanie twarzą w twarz z Wilkiem w "Restobarze SezoNovy". Przekona się, że syn Lucyny, tak jak ona nie zamierza odpuścić w kwestii ich rodzinnego domu. Jakby tego było mało Lucyna wróci do Pyrków na Zaciszną z zaskakującym gościem - nowym lokatorem. Podłe metody działania Wilka i Lucyny przybliżą ich do osiągnięcia celu wymierzonego przeciwko Hubertowi i jego rodzinie.

Kiedy 3411 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3411 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 2 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Zmiany w obsadzie, szokujące sekrety i zwroty akcji!